酒後衝突刺死同鄉 越南移工全盤否認「他自己跌倒」

越南籍范姓移工今年4月與同鄉餐敘飲酒，席間因金錢糾紛與另一名范姓移工起口角，涉持刀刺中對方大腿動脈大出血致死，桃園地檢署依傷害致死罪嫌起訴范男。桃園地方法院今開庭，范男全數否認犯行，稱是死者自己持刀滑倒刺中大腿，「自己連刀都沒有碰到」，檢方將聲請傳喚證人以釐清事發經過。

檢警調查，2名范姓移工原本是朋友關係，去年4月13日晚間應同鄉邀約，到平鎮區中豐路的友人家飲酒餐敘，同桌還有武姓、阮性、杜姓等5名男女，一群人把酒言歡3個多小時，2名范姓移工因金錢問題起衝突，過程中范姓移工見對方持水果刀作勢攻擊，順勢奪刀並刺向對方右大腿，卻刺中對方大腿動脈，造成對方大量出血死亡。

對此死者家屬控訴范男殺人，並指控同桌的武姓等5名男女也是共犯，但范男堅決否認，武男稱事情發生太快來不及阻止，其他人則解釋自己不在現場。檢方認為，雙方並無深仇大恨，全案無其他積極證據能證明范男有殺人犯意，因此以傷害致死將其起訴，至於武男等人則因查無犯案動機且罪證不足，均不起訴。

桃園地院今開庭，范男全盤否認傷害同鄉，他稱當晚喝了酒後就到房間裡睡覺，直到晚間9點多對方叫他出來，范男在地上看到1千元問是誰的，對方突然生氣說是自己的並罵三字經，2人隨後發生推打，眾人將2人架開。范男稱被架開後見對方走進廚房，自己就退回房間冷靜，沒想到再出房門就看見對方膝下全是血，也沒有看到水果刀，當下緊急與其他人替他包紮。