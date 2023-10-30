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男女夜遊返家開車未開大燈 遭警攔檢起獲安毒都送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

白色轎車凌晨未開大燈被警方攔下，警方查獲安非他命。記者黃宣翰／翻攝
白色轎車凌晨未開大燈被警方攔下，警方查獲安非他命。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子今天凌晨5點多駕車搭載黃姓女友人夜遊後，要送她返回台南市住處，行經民生路一段因未開啟大燈為員警攔下盤檢。警方在車上查扣毒品吸食器1只及安非他命1包重1.7公克，2人被帶回調查並實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警詢後依毒品罪嫌法辦。

台南市警二分局海安所警員黃揚傑、洪正偉，今天凌晨5點多巡邏行經民生路一段時，發現一輛白色轎車未開大燈行駛於道路。警員上前攔下盤檢，發現是陳姓男子(42歲、毒品資料)駕車載乘黃姓女友人(38歲、毒品資料)準備送黃女返回中西區住處，因未開啟大燈為員警攔下。

兩人在盤檢身分及檢視車輛時神情緊張。在陳開啟副駕駛座車門受檢時，馬上讓員警在駕駛座後方1包衛生紙下方發現有毒品吸食器1只及安非他命1包(1.7公克），經帶回調查並實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案調查後將陳男涉嫌持有及吸食、黃女涉嫌吸食，依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

警方說，警員深夜巡邏執勤認真詳予注意周邊可疑人事，進而攔檢破獲毒品案，執勤辛勞足為嘉許。也提醒毒品嚴重戕害身體健康，切勿沾染毒品惡習，如有需求可洽電毒防中心諮詢專線0800-770-885來諮詢；另警方針對轄區可能涉毒重點地區也會持續運用各項勤務方式來查緝不法，絕不容許毒品危害社會，營造一個幸福之安全環境。

一對男女夜遊返家開車未開大燈，遭警員攔檢盤查起獲安毒遭法辦。記者黃宣翰／翻攝
一對男女夜遊返家開車未開大燈，遭警員攔檢盤查起獲安毒遭法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南

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