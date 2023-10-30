男女夜遊返家開車未開大燈 遭警攔檢起獲安毒都送辦

白色轎車凌晨未開大燈被警方攔下，警方查獲安非他命。記者黃宣翰／翻攝 陳姓男子今天凌晨5點多駕車搭載黃姓女友人夜遊後，要送她返回台南市住處，行經民生路一段因未開啟大燈為員警攔下盤檢。警方在車上查扣毒品吸食器1只及安非他命1包重1.7公克，2人被帶回調查並實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警詢後依毒品罪嫌法辦。

台南市警二分局海安所警員黃揚傑、洪正偉，今天凌晨5點多巡邏行經民生路一段時，發現一輛白色轎車未開大燈行駛於道路。警員上前攔下盤檢，發現是陳姓男子(42歲、毒品資料)駕車載乘黃姓女友人(38歲、毒品資料)準備送黃女返回中西區住處，因未開啟大燈為員警攔下。

兩人在盤檢身分及檢視車輛時神情緊張。在陳開啟副駕駛座車門受檢時，馬上讓員警在駕駛座後方1包衛生紙下方發現有毒品吸食器1只及安非他命1包(1.7公克），經帶回調查並實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案調查後將陳男涉嫌持有及吸食、黃女涉嫌吸食，依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。