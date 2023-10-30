刑事局「中部詐欺偵查中心」掛牌 破17詐騙團扣1億贓款
刑事局中打二隊今破獲以紀姓水商為首的詐騙水房，查扣現金1100萬元等贓證物，刑事局中打應行政院「打詐行動綱領1.5」政策，今年6月掛牌成立「中部詐欺偵查中心」，中打有三個專責隊負責打詐，掛牌迄今，已破獲17團的詐騙集團，查扣不法贓款超過1億元，另外也查獲257名歹徒，其中不乏有四海幫等黑道背景，守護治安。
刑事局中部打擊犯罪中心在今年6月，配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」政策，成立「中部詐欺偵查中心」，由中打指派3個專責隊進駐，貫徹行政院識詐、堵詐、阻詐、懲詐決心，除配發高科技數位鑑識設備，更動員中打結合各地警察機關強力掃蕩詐欺犯罪，加強查扣犯嫌詐欺犯罪所得及名下財產。
刑事局中打統計，今年6月迄今，已緝獲17團詐欺集團，查獲257名集團各層級幹部，其中不乏四海幫等黑道幫派成員，以及國內某銀行經理涉嫌協助詐欺集團洗錢等矚目案件，查扣不法犯罪所得4500萬餘元，也向法院聲請裁定扣押涉案名下價值逾5600多萬元的房產、豪車、名表等奢侈品及虛擬貨幣，總計高達1億餘萬元。
刑事局中打表示，去年7月至4月止，一共破獲詐騙案件27件371人、查扣不法所得1176萬元、汽車12輛、房屋、土地計98筆、珠寶95件、美金12萬餘元、歐元6520元、虛擬貨幣（經鑑價2億6,768萬7,762元）、合計查扣總值2.7億餘元，也因成績斐然，獲得有「警界奧斯卡獎」之稱的2023年全國警光獎「團體組-偵查犯罪類」第三名。
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