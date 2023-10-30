「車手界天花板」 新北輕熟女穿OL裝領走2.5億仍落網

刑事局中打二隊去年6月依大額投資詐騙被害人的金流追查，發現紀姓水商為首的詐騙集團，跟搜時發現，一名陳姓女車手以「OL（粉領族）」裝扮，加上出具人頭公司戶，以提領貨款為名，大筆提領贓款，每次金額都在300萬至700萬元間，去年犯案迄今，已領走2.5億元，也是該隊查獲單人提領詐騙金額最高的車手，堪稱「車手界天花板」，陳女落網後也遭檢方聲押獲准。

刑事局中打二隊根據反詐騙165平台的被害人資訊追查，發現有詐騙集團，以「股票投資翻倍賺」為話術，吸引投資人加入股票投資群組、投資平台，實際上以高獲利數據矇騙被害人，追查發現，有28名被害人，投入1.2億元的資金給該詐騙集團，每人被騙數百萬至上千萬元。

中打二隊報請台中地檢署檢察官鄭仙杏指揮，與台中市第二警分局、台北市中山警分局、新北市樹林警分局、台南市第四警分局組成專案小組偵辦，今年1月至9月陸續收網，帶回水商紀姓女子（45歲）等17人，查扣現金1100萬元、筆記本、存摺等贓證物。

專案小組調查，紀姓水商旗下的陳姓女車手（39歲）從去年4月提供人頭戶，因反應靈敏，被詐騙集團看中，吸收擔任車手，去年9月至今年被查獲為止，一共領走2.5億元的贓款，也破了中打二隊查獲單人車手提領最高的紀錄。

專案小組發現，陳女能躲過銀行行員的稽核，主要有幾個特徵，其一是陳女都使用人頭開設的公司帳戶，以提領「貨款」的名義領錢，加上陳女還會穿著正式的套裝，甚至是紀錄與各銀行行員的「取款應答筆記本」，因此可以躲過行員的查核，順利提領贓款。

經查，陳女經濟狀況不佳，需要照顧罹病的家人，平時打零工為生，為了詐團提供的2.5％至4%的贓款獲利，才會同意擔任車手工作，初估陳女擔任車手期間，至少獲利上百萬元。

全案在警詢後依詐欺、洗錢等罪，將紀女等涉案17人移送台中地檢署偵辦，檢方認陳女與另名提領陳姓車手，有逃亡、串證、反覆實施之虞，向法院聲押獲准，其餘涉案人以3萬元至10萬元交保。

刑事局中打應行政院「打詐行動綱領1.5」的政策，在今年6月掛牌成立「中部詐欺偵查中心」，迄今已查獲17團詐騙集團，查扣不法所得4500萬元，查扣歹徒名下5600萬元的豪車、名表、虛擬貨幣等贓證物，有效阻斷不法，保障國人的財產安全。

新北市陳姓女子（橫圈）擔任詐團車手，去年迄今領走2.5億元的贓款，刑事局中打趁她到銀行領款時抓人。記者陳宏睿／翻攝