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影／通緝犯穿清潔隊制服躲警察沒效 被逮還搜出海洛因

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名毒品通緝犯，自以為穿公家單位制服比較不會被警察注意，日前他穿台北市清潔隊制服在淡水區騎機車違規逃給警察追，還衝進某社區地下停車場，最後仍被壓制逮捕查出身分，起獲1包毒品海洛因。

據了解，57歲陳姓男子因涉毒品案被判7個月有期徒刑，逃匿未報到遭通緝，他訂購1件台北市清潔隊員的亮黃色制服，自以為比較不會被警察注意，日前卻在淡水區民權路，因為騎機車任意變換車道，被淡水警分局竹圍派出所警員高鉦凱、蔡明修攔查。

結果陳男加速逃逸，轉進路旁某社區衝進地下停車場棄車逃跑，警方也停車徒步追逐，他沿路連續推倒多輛機車，企圖阻礙追捕，但還是被追上撲倒制伏。

員警並從他身上搜到1包海洛因毒品，隨即帶回派出所調查，警詢後依違反毒品危害防制條例、以及通緝案件解送士林地檢署。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓通緝犯故意穿著台北市清潔隊員制服，自以為比較不會被警察注意，結果因為交通違規拒絕盤查，逃進某社區地下停車場，最後仍被壓制逮捕，身上還被查獲海洛因毒品。記者林昭彰／翻攝
陳姓通緝犯故意穿著台北市清潔隊員制服，自以為比較不會被警察注意，結果因為交通違規拒絕盤查，逃進某社區地下停車場，最後仍被壓制逮捕，身上還被查獲海洛因毒品。記者林昭彰／翻攝
陳姓通緝犯故意穿著台北市清潔隊員制服，自以為比較不會被警察注意，結果因為交通違規拒絕盤查，逃進某社區地下停車場，最後仍被壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
陳姓通緝犯故意穿著台北市清潔隊員制服，自以為比較不會被警察注意，結果因為交通違規拒絕盤查，逃進某社區地下停車場，最後仍被壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝

毒品 淡水

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