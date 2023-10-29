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影／感情糾紛持槍恐嚇 警攔截圍捕 2小時內帶回火爆男有槍毒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

鄭姓男子懷疑妻外遇，今天上午到台中市妻工作地點，看到廖姓男子載鄭妻上班，鄭男情緒失控下，拿出棍棒擊打對方轎車，又回車上拿出改造長槍恐嚇，警方啟動快打攔截圍捕，2小時內火速帶回涉案人法辦。

台中市警局大雅分局今天上午7時6分獲報有行車糾紛，一名男子持棍棒擊打對方車，並拿出槍枝意圖恐嚇。員警立即趕赴現場，調閱鄰近路口監視器，鎖定犯嫌所駕駛車輛，啟動巡邏警網攔截圍捕，員警賴建諭、黎競中、林岳蒼、祝懷志、邱勝輝、李亦宸等人偵蒐下，早上8時53分發現涉案車輛。

警方攔查後，發現駕駛是27歲鄭姓男子，車上乘客29歲古女是鄭男之妻，車上目視所及處有改造長槍及毒品，依現行犯逮捕鄭嫌，並通報偵查隊鑑識人員到場採證及查扣物品。

經調查，此案疑為感情糾紛，鄭嫌在妻工作地點看到26歲廖男開車載送鄭妻上班，情緒失控下，鄭嫌拿出棍棒擊打對方車輛，致左後照鏡毀損，又返車拿出改造長槍恐嚇，廖男趁機開車離去。鄭嫌要求妻上車談判，並開車往清水方向逃逸。

警方在案發2個小時內迅速偵破並將犯嫌逮捕歸案，即時制止後續可能危害，現場起獲改造長槍1把、安非他命2包及吸食盤1組，後續全案調查後，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及刑法恐嚇危害安全罪、毀損罪等移送台中地檢署偵辦。

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台中市大雅警分局今天偵辦感情糾紛持槍恐嚇案，警攔截圍捕2小時內帶回火爆男，查扣槍枝。圖／警方提供
台中市大雅警分局今天偵辦感情糾紛持槍恐嚇案，警攔截圍捕2小時內帶回火爆男，查扣槍枝。圖／警方提供
台中市大雅警分局今天偵辦感情糾紛持槍恐嚇案，警攔截圍捕2小時內帶回火爆男，查扣槍枝。圖／警方提供
台中市大雅警分局今天偵辦感情糾紛持槍恐嚇案，警攔截圍捕2小時內帶回火爆男，查扣槍枝。圖／警方提供
台中市大雅警分局今天偵辦感情糾紛持槍恐嚇案，警攔截圍捕2小時內帶回火爆男，查扣槍枝。圖／警方提供
台中市大雅警分局今天偵辦感情糾紛持槍恐嚇案，警攔截圍捕2小時內帶回火爆男，查扣槍枝。圖／警方提供

恐嚇 毒品 失控

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