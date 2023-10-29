男子吸毒不半小時毒駕撞婦命危 肇逃惡行重大收押禁見

宜蘭31歲陳姓男子涉嫌於本月26日清晨，吸毒逆向開車把一名74歲晨運婦人撞飛，致婦人重傷命危，陳男竟還肇逃。警方事後在他車內查獲k他命，陳男坦承吸毒後，開車還不到半小時，因意識不清開到對向車道撞到晨運婦人，全案送辦昨晚法院裁定羈押禁見。

警方調查，陳男疑似前一晚在羅東一家KTV與友人唱歌喝酒，於26日凌晨5時8分在他的白色BMW車內，連續吸食摻和第三級毒品愷他命的香菸2支後，就獨自駕車離開，於5時34分行經冬山鄉永和路由北往南方向行駛，因毒品影響開車操控，逆向偏左駛入對向車道，撞飛行走路邊的楊姓婦人重傷，路人目擊後報警，74歲婦人送醫昏迷指數6，仍在加護病房未脫險境。

陳男竟開車逃離現場，在冬山鄉順安地區棄車後，警方於當天清晨6點多在陳男車內副駕駛座查到白色粉末K他命，全案報請地檢署簽發拘票逮人。陳男自知難逃法網，於昨晚到案，坦承毒駕撞人，警方還查出他無照，當下是否因為酒駕而肇逃？他並未承認。

宜蘭地檢署複訊後，認為陳姓被告涉犯刑法的服用毒品不能安全駕駛交通工具因而致人重傷，駕駛交通工具發生交通事故致人重傷而逃逸等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，有逃亡、串供、滅證之虞，有羈押必要，昨晚向法院聲請羈押禁見獲准。

地檢署呼籲，酒後或服用毒品駕駛動力交通工具(含電動車)致不能安全駕駛，因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，切勿觸蹈法網，以免害人害己。 宜蘭31歲陳姓男子涉嫌毒駕逆向駕駛BMW，撞飛婦人命危竟還肇逃，因惡行重大，遭法院裁定收押禁見。圖／讀者提供 宜蘭31歲陳姓男子涉嫌毒駕逆向駕駛BMW，撞飛婦人命危竟還肇逃，因惡行重大，遭法院裁定收押禁見。圖／讀者提供

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