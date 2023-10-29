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移民署人力荒 500人抓8萬失聯移工

聯合報／ 記者廖炳棋李奕昕翁至成／台北報導

移民署人力嚴重不足，要追緝逃逸多靠警方幫忙，圖為台北市刑大破獲大台北地區最大逃逸外勞仲介集團，查獲十八名逃逸外勞。本報資料照片
移民署人力嚴重不足，要追緝逃逸多靠警方幫忙，圖為台北市刑大破獲大台北地區最大逃逸外勞仲介集團，查獲十八名逃逸外勞。本報資料照片

移民署主責查緝失聯移工，但查獲人數在僅占六成，其餘多由警察查獲，專勤隊查緝時還曾被怪手搗毀公務車，狼狽報警。移民官多認為，移民署人力不足，龐大業務排擠查緝能量，且專業經驗斷層，欠缺勤務規畫及臨場應變能力。

政府二○一二年起推動「祥安專案」，國安局統合移民署、警政署、調查局等加強查緝。移民署主政入出國及移民法，但查獲失聯移工人數在政府機關僅占六成，警政署近四成，其餘機關不到一成。

一名移民官說，二○○七年移民署成立時失聯移工兩萬多人，十六年來翻四倍變八萬多人，移民署現有兩千餘人，其中專勤隊五百多人，人力編制不足因應，例如台北、新北、桃園市專勤隊約五十人，還比不上一間大型派出所警力，但三都失聯移工數千人。

他指出，專勤隊要廿四小時值班、結婚面訪、臨時收容、外來人口查察、強制出境及驅逐出國，工作量大；移民官疲於奔命而留不住人才，八年前一百多人通過移民特考，紛轉進其他公務部門，已有五十多人離開。

有移民官說，專勤隊過去隊員多從警察轉職，較有辦案能力，現在常來自特考，業務又多，辦案歷練少，警職出身者陸續退休，經驗傳承斷層，難應對突發狀況。

移民署 多人 移工

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