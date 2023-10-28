「無卡分期」百人受害 一手騙學生簽約、一手請款分贓
中部發生上百名大學生遭「無卡分期」詐騙，檢警今持搜索票拘提林姓業務、林姓3C店老闆，不排除2人聯手向學生以做業績給5000元獎金為由，誘騙和融資公司簽約分期貸款買手機、平板，一手再將融資撥發的款項分贓，害學生沒拿到產品還要背負近10萬元負債，2人被列詐欺被告偵訊中。
台中地檢署今指揮警方搜索林姓業務（28歲）、林姓3C店老闆（34歲），查扣22支手機、電腦、58萬元現金、18本存摺、3C產品購買合約書等，並拘提2人到案說明。
檢警調查，林姓業務起初透過話術，以「幫他做業績」就能領5000元為由，引誘學生到西屯路1間3C產品店購買IPHONE、IPAD等，並利用多數學生無信用卡，要他們和融資公司簽立「無卡分期」契約，而學生當下並不會購得產品，林則向他們保證「會幫繳剩下的所有分期」。
不少學生因簽約就現賺5000元誤認沒有風險，加上林還繼續遊說稱，每拉1個人來簽約，就再給2000元至4000元不等的介紹費，快速賺錢模式在帶大學生族群內迅速傳開。
警方查出，林初期確實會幫學生繳納1、2期分期，但今年7月起就以公司帳目被凍結為由不繳納，學生陸續收到債權人融資公司催款才驚覺遭詐。
台中第6分局初步根據被害人說法、比對校方資料，至今已有68人受害，且每人平均簽約貸款7、8萬元，加上換算高達21％利率，1人就得背負近10萬元負債。
警方也不排除，林姓業務、老闆相互勾結，透過3C產品買空賣空模式，一手拉學生來簽約，另一手再持該合約向融資公司請款，並將所得款項分贓獲利。
據了解，林姓業務落網部分坦承，林姓老闆則矢口否認，檢警將進一步清查店家進出貨、銷售紀錄，釐清是否施以詐術欺騙學生。
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