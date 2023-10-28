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影／高雄BMW轎車大剌剌停路中併排 駕駛見警一個動作露餡
陳姓男子駕駛BMW轎車大剌剌併排停在高雄市鳳山區一處路中，陳見巡邏警網趨前盤查時，趕緊彎腰將東西藏入駕駛座下方，被警方瞧見，因車中有濃厚K味，警方追問下，陳才乖乖交付一小包K毒及K盤，當場被上銬送辦。
鳳山警分局南成派出所警員許新璟、舒啓瑋前晚10時許，巡邏行經鳳南一路與富新路口，見黑色BMW轎車大喇喇直接違規併排停在馬路中，明顯影響其他用路人通行，於是上前盤查。
當時BMW車窗搖下，陳姓駕駛（30歲）見警方靠近，彎腰將東西藏在駕駛座下方，動作引起警方注意，加上車中飄散一股濃濃K味，警方詢問陳在現場作何事？停路中央會不會太誇張？陳稱「在抽菸」，警追問「有味道，是什麼菸？你藏在椅子下面對不對」。
陳見無法狡辯，坦承車子是租來的，在車上等朋友時吸食K菸，沒想到警方就出現了，隨後乖乖從駕駛座下方拿出藏放的K盤、K他命一小包。
警方除依違反道路交通管理處罰條例對陳開出並排停車可罰2400元罰單外，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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