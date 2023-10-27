影／男騎機車搶奪夜行女子皮包 案發1小時落網

新北市柯姓男子昨深夜騎機車涉嫌搶奪夜行女子皮包，新北警方以車追人，於案發1小時後在板橋區國泰街發現柯男，他立馬逃跑躲在汽車車底仍被警方揪出逮捕，身上搜出毒品1包及吸食器一組，並在柯男住處起獲遭搶皮包，警詢後今依搶奪及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方昨天深夜11時37分接獲62歲陳姓女子報案指稱，與友人走在板橋區四維路上，遭一名騎機車男子從後方搶走皮包，內有現金3000元、手機、信用卡及身分證件，搶匪得手後往文化路方向逃逸，且將機車車牌以布遮蓋，無法確認車號。

海山警方獲報後，立即調閱沿路監視畫面，鎖定有毒品前科，住在板橋區國泰街的柯姓男子（38歲）涉有重嫌，通報板橋警方協助攔截圍捕，板橋警分局後埔派出所員警於今天凌晨零時42分在國泰街一處巷口發現柯男身影，他一見巡邏員警神色慌張，立即徒步逃跑，躲在板橋區館前東路騎樓旁汽車車底，仍遭員警眼尖發現場逮捕，並在其身上搜出安非他命1小包及吸食器1組

警方隨後帶同柯男返回其國泰街住處，在屋內取獲陳姓被害女子遭搶皮包，但皮包內現金已不翼而飛，柯男供稱已拿去購買毒品花用殆盡，警詢後今依搶奪及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885