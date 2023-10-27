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影／投資操盤高獲利他被詐1800萬 台南警智取3車手
台南楊姓男子7月誤信詐騙集團投資股票高獲利，陸續將1800多萬元面交車手，但申請出金卻遭對方以各種理由拒絕，21日至市警三分局和順派出所諮詢，警方得知對方要楊再面交1800萬元，組專案小組昨中午逮捕3名車手，其中接應凃嫌還開車加速衝撞所長機車逃離，隨後遭攔截圍捕。
專案小組昨中午預先部署警力，發現取款車手已在附近觀察現場狀況，不久即向楊男取款，專案小組趁2人面交點鈔之際，當場查獲取款車手林姓男子，並查扣工作證、詐騙手機及假投資公司現金收據等證物，且同步逮獲監控車手李姓男子。
然而，警方在攔查接應轎車時，凃姓男子卻加速衝撞和順派出所長陳孟言騎乘機車後逃離現場，所長負傷仍通報巡邏警力協助攔截圍捕，約20分鐘在北區北安路1段順利將該車攔下，除逮獲凃嫌外，更在車內查扣17顆假公司印章及K他命毒品1小包等證物。
警方調查，楊男於7月中旬在安南區住處內，點閱社群網站上的投資廣告，加入詐騙集團設立的投資股票高獲利LINE群組後，一名佯稱投資操盤老師帶著他操作假投資軟體，楊男遭該軟體所顯示的高獲利吸引，將畢生累積的存款陸續交給前來面交的車手，共計1800多萬元。
但他申請出金時總是遭該群組客服人員以各種理由拒絕，21日至和順派出所諮詢如何取回投資收益，所長告知此為典型投資詐騙外，得知將要再向楊男面交1800萬元後，向上反映，並與分局偵查隊等單位共組專案小組，逮捕前來面交取款的3名車手。全案依詐欺罪及妨害公務等罪嫌，移請台南地方檢察署偵辦，毒品部分另案進行裁罰。
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