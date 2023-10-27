東港2男涉毒買槍防身 警搜出罕見「美制輪轉式霰彈槍」

屏東縣東港鎮倪姓、徐姓男子涉嫌毒品交易案，日前為防身，購買2把改造915型仿貝瑞塔手槍、1把罕見的美制輪轉式霰彈槍；警方情資掌握，24日先逮捕徐男，隔日又在台南逮捕倪男，並搜出槍彈，詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。

警方指出，為淨化選前治安，日前著手查賄、制暴、緝毒時，接獲情資得知36歲徐姓男子、47歲倪姓毒品通緝犯擁槍自重，專案小組於24日逮捕徐男，查獲1把改造915型仿貝瑞塔手槍，含彈匣。

25日再前往台南市，追緝因毒品案通緝逃亡在外的倪男，當場查獲1把罕見、市價較昂貴的美制輪轉式霰彈槍，含子彈5顆，及1把915型仿貝瑞塔手槍，含彈匣及子彈15顆，將持續向上追查槍枝來源。

據了解，黑市1把制式槍枝可喊價30至40萬元不等，更加稀有的可能喊出80萬元以上高價，此種罕見的槍枝殺傷力強，也不容易取得，將追查幕後提供軍火的集團。

屏東縣東港鎮36歲徐男、47歲倪男等2人涉毒買3把槍防身遭逮，詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦。圖／警方提供 屏東縣東港鎮36歲徐男、47歲倪男等2人涉毒買3把槍防身遭逮，詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦。圖／警方提供 屏東縣東港鎮36歲徐男、47歲倪男等2人涉毒買3把槍防身遭逮，詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦。圖／警方提供 屏東縣東港鎮36歲徐男、47歲倪男等2人涉毒買3把槍防身遭逮，詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦。圖／警方提供 屏東縣東港鎮36歲徐男、47歲倪男等2人涉毒買3把槍防身遭逮，詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦。圖／警方提供

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