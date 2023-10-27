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警察疑以毒品養線民10萬交保 為何不羈押？法官裁定理由曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

涉嫌扣毒給線民換取毒販情資的台北市信義警分局涂姓警員。記者廖炳棋／翻攝
涉嫌扣毒給線民換取毒販情資的台北市信義警分局涂姓警員。記者廖炳棋／翻攝
台北市警信義分局涂姓員警涉嫌以毒品「咖啡包」、K他命養線民並洩密一案，檢察官對涂員聲請羈押禁見，遭法官駁回聲請、並命涂以10萬元交保。台北地院裁定理由指出，涂有固定職業、未成年子女，難認定他有逃之虞。

法院裁定指出，涂經過訊問，坦承利用公務電腦幫李姓線民查詢他人的個人資料，由李的供述、通訊軟體對話紀錄、涂的公務電腦及卷內事證，可認定涂犯個人資料保護法公務員非法利用個人資料罪嫌、公務員洩密罪，且嫌疑重大。

裁定說，檢察官所指控涂涉犯侵占公有財物罪部分，因證人證述不一，且與卷證資料不符，難以認定犯嫌重大，由於涂所涉個人資料保護法非最輕本刑5年以上重罪，涂目前有固定職業、住所，還有1名未成年子女，難以認定他會逃亡。

裁定書說，涂查詢個資的目的為何，尚待釐清，雖還是有勾串證人之虞，但審酌他已認罪，且證物也已扣案，考量涂人身自由及防禦權，涂沒有羈押必要，命涂以10萬元交保，並不得與共犯、證人聯繫，至於李姓線民則以5萬元交保。

台北市警察局信義分局。圖／擷取自Google地圖
台北市警察局信義分局。圖／擷取自Google地圖

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