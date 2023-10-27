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對槍彈來源避重就輕 台南永康槍案「雙槍俠」裁押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康長億城大樓上月11日晚間發生槍擊案，48歲鄭姓男子疑因債務糾紛，遭人連開2槍，致左大腿中彈，送醫後無生命危險。主嫌謝品隆昨在新北永和落網，警方今依涉殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲押，法官深夜裁押禁見。

台南地院指出，謝男經訊問後坦承犯行，並有證人證述及相關資料佐證，足認他涉犯槍砲彈藥刀械管制中非法寄藏非制式手槍罪、非法寄藏子彈罪，犯罪嫌疑重大。且他案發後，未回其住所居住，至他處躲藏，顯見已有逃亡事實。

台南地院表示，謝男對於槍彈來源避重就輕，認他有滅證、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。謝男所涉犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，常伴有逃亡、串證、滅證高度可能，確有相當理由認他面對刑責時，有逃亡及滅證高度可能，且參酌危害社會秩序程度，認有羈押被告必要並禁止接見通信。

台南警方今依涉殺人未遂、槍砲等罪嫌將謝品隆移送台南地檢署，檢方複訊後向台南法院聲押，法官深夜裁押禁見。圖／讀者提供
台南警方今依涉殺人未遂、槍砲等罪嫌將謝品隆移送台南地檢署，檢方複訊後向台南法院聲押，法官深夜裁押禁見。圖／讀者提供

台南 殺人

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