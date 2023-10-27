對槍彈來源避重就輕 台南永康槍案「雙槍俠」裁押禁見

台南永康長億城大樓上月11日晚間發生槍擊案，48歲鄭姓男子疑因債務糾紛，遭人連開2槍，致左大腿中彈，送醫後無生命危險。主嫌謝品隆昨在新北永和落網，警方今依涉殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲押，法官深夜裁押禁見。

台南地院指出，謝男經訊問後坦承犯行，並有證人證述及相關資料佐證，足認他涉犯槍砲彈藥刀械管制中非法寄藏非制式手槍罪、非法寄藏子彈罪，犯罪嫌疑重大。且他案發後，未回其住所居住，至他處躲藏，顯見已有逃亡事實。