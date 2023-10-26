台南永康槍擊案「雙槍俠」落網 檢方晚間聲請羈押

台南永康長億城大樓上月11日晚間發生槍擊案，48歲鄭姓男子疑因債務糾紛，遭人連開2槍，致左大腿中彈，送醫後無生命危險。主嫌謝品隆藏匿45天後，昨在新北永和一處大樓前落網，警方今依涉殺人未遂、槍砲等罪嫌移送台南地檢署，檢察官晚間複訊後向台南法院聲押。

檢方認為謝涉犯殺人未遂等罪嫌重大，本刑10年以上有期徒刑，且有逃亡之虞，晚間訊問後，已向法院聲請羈押。

據了解，謝品隆為台南永康人，綽號「阿錐」，因走私販賣毒品，被判刑10年以上，2020年假釋，尚有殘刑5年。出獄後，偶爾幫朋友圍事，平時出入身上攜帶2把手槍，江湖道上都稱他「雙槍俠」。

謝品隆與鄭男是舊識，不過兩人常有爭吵，加上彼此又有金錢糾紛，積怨已久。上月11日深夜，鄭前往永康長億城大樓與友人泡茶聊天，「阿錐」恰好撞見，立即與他談判，兩人爭吵不休，謝一言不合拿出槍枝朝鄭男腿部連開2槍，導致左大腿中彈。

事發後，謝男先朝安平逃逸換接應車，再一路往安南、高雄、屏東、花蓮，不斷變換交通工具，企圖製造斷點，混淆警方辦案，最後逃至新北永和竹林路某大樓藏匿。

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