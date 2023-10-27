警救車脫困遇到通緝犯 1警槍戰受傷 凶嫌落網

歹徒夜間車子被卡在田裡，向警方求援，沒想到還開槍攻擊警察。記者蔡維斌／翻攝 雲林縣本月21日一件原本單純的警察為民服務，卻演變為警匪槍戰，警察深夜幫忙車子受困田間的謝姓男子脫困，沒想到他竟因通緝犯身分曝光朝警察開槍，進而發生槍戰，造成警員林俞宏中彈受傷，警方在事發後5天才對外公布，雲林縣長張麗善說，因歹徒背景複雜需要時間調查釐清加上警員受傷，才會延遲對外說明，未來針對重大治安事件發布將會再作討論。

雲林縣警局長林故廷昨天說明案發經過並怒斥歹徒恩將仇報沒良心。林故廷說，當天晚間約9點許，台西分局橋頭所派出所接獲通報，指一輛自小客車陷入花生田裡動彈不得需要援助，因天暗且位處偏遠，謝姓男子請村民報案並找一處明顯地方等候警察到來。

員警用警車載著謝嫌到達車子受困現場後幫忙叫拖吊車，依規定詢問謝嫌身分，結果一查謝男涉犯槍砲彈藥案件被判刑確定因未到案執行被通緝，林俞宏向所長林鈺家輕聲回報有狀況，謝嫌起戒心，假裝彎腰到車上取證件，瞬間轉身取出手槍朝林員開了1槍。

林俞宏反應快，動手將槍撥開並推謝嫌一把後，趕緊跑到旁邊電桿掩蔽並掏出手槍還擊，謝嫌往田裡跑並回身再朝兩員警連開3槍，因夜很黑，林所長臥倒掏槍警戒，林俞宏連開8槍還擊，摸到耳後有血，才驚覺中槍，送醫檢查子彈從右耳上邊的頭皮擦過，只差約0.1公分，極可能命中太陽穴，同事說「幸好老天保佑！」

警方漏夜調閱監視器展開圍捕，隔天清晨在一處工寮發現謝嫌，包抄並向他喊話，僵持約10分謝嫌棄械就逮，起出手槍、現金及大批子彈及毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、通緝、毒品、竊盜、殺人未遂及妨害公務等罪移送法辦。