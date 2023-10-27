快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警救車脫困遇到通緝犯 1警槍戰受傷 凶嫌落網

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳／雲林報導

歹徒夜間車子被卡在田裡，向警方求援，沒想到還開槍攻擊警察。記者蔡維斌／翻攝
歹徒夜間車子被卡在田裡，向警方求援，沒想到還開槍攻擊警察。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣本月21日一件原本單純的警察為民服務，卻演變為警匪槍戰，警察深夜幫忙車子受困田間的謝姓男子脫困，沒想到他竟因通緝犯身分曝光朝警察開槍，進而發生槍戰，造成警員林俞宏中彈受傷，警方在事發後5天才對外公布，雲林縣長張麗善說，因歹徒背景複雜需要時間調查釐清加上警員受傷，才會延遲對外說明，未來針對重大治安事件發布將會再作討論。

雲林縣警局長林故廷昨天說明案發經過並怒斥歹徒恩將仇報沒良心。林故廷說，當天晚間約9點許，台西分局橋頭所派出所接獲通報，指一輛自小客車陷入花生田裡動彈不得需要援助，因天暗且位處偏遠，謝姓男子請村民報案並找一處明顯地方等候警察到來。

員警用警車載著謝嫌到達車子受困現場後幫忙叫拖吊車，依規定詢問謝嫌身分，結果一查謝男涉犯槍砲彈藥案件被判刑確定因未到案執行被通緝，林俞宏向所長林鈺家輕聲回報有狀況，謝嫌起戒心，假裝彎腰到車上取證件，瞬間轉身取出手槍朝林員開了1槍。

林俞宏反應快，動手將槍撥開並推謝嫌一把後，趕緊跑到旁邊電桿掩蔽並掏出手槍還擊，謝嫌往田裡跑並回身再朝兩員警連開3槍，因夜很黑，林所長臥倒掏槍警戒，林俞宏連開8槍還擊，摸到耳後有血，才驚覺中槍，送醫檢查子彈從右耳上邊的頭皮擦過，只差約0.1公分，極可能命中太陽穴，同事說「幸好老天保佑！」

警方漏夜調閱監視器展開圍捕，隔天清晨在一處工寮發現謝嫌，包抄並向他喊話，僵持約10分謝嫌棄械就逮，起出手槍、現金及大批子彈及毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、通緝、毒品、竊盜、殺人未遂及妨害公務等罪移送法辦。

警察 通緝 雲林 毒品 妨害公務 竊盜

延伸閱讀

警為民服務變槍戰！歹徒還攜槍上警車 警長怒斥：沒良心

判刑定讞逃出台灣 台泰合作遣返2通緝犯回台

子彈從右耳頭皮擦過！雲林警匪槍戰中彈警察「差0.1公分」撿回一命

9月台南疑財務糾紛槍擊 槍手昨新北市落網送辦

相關新聞

加密幣不再是完美犯罪天堂！熱血警察自費15萬 追到詐騙金流

今年1到7月詐欺案件數年增24%，財損金額超過30億。警察很頭大，因為現在被害人來報案，拿的不是銀行帳號，而是一長串英數字的加密貨幣錢包地址。

男誤以為被通緝撞警狂奔逃民宅 熱心男與警壓制逮捕

警方列管的毒品人口曾姓男子，昨在基隆市崇德路撞見2名巡邏員警靠近，他神色慌張被攔下盤查，涉嫌報假名被警識破後，拔腿狂奔逃...

影／男騎機車搶奪夜行女子皮包 案發1小時落網

新北市柯姓男子昨深夜騎機車涉嫌搶奪夜行女子皮包，新北警方以車追人，於案發1小時後在板橋區國泰街發現柯男，他立馬逃跑躲在汽...

宜蘭追撞16車事故 調查時速差很大？公路局解釋原因

宜蘭縣南澳鄉蘇花路廊新澳隧道24日發生砂石車追撞16車，導致1死11傷，公路局台北監理所第一時間表示，調閱該車GPS速度...

影／投資操盤高獲利他被詐1800萬 台南警智取3車手

台南楊姓男子7月誤信詐騙集團投資股票高獲利，陸續將1800多萬元面交車手，但申請出金卻遭對方以各種理由拒絕，21日至市警...

慘！國3竹山交流道南下男子自撞被拋飛 竟遭後車輾死

國道3號26日深夜11時發生小客車自撞死亡車禍，國道八隊古坑分隊表示，62歲高姓男子駕駛小客車夜間11時20分許向南行駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。