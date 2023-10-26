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【即時短評】警察熱心服務仍有潛在危機 遇冷血殺手難保悲劇不重演

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣一件警察熱心為民服務卻演成警匪槍戰，持槍歹徒在未槍戰之前，還一度身藏槍械坐上警車，深夜與警友好，感謝警民一家，不料在通緝犯身份一曝光，馬上變臉開槍，造成員警中彈受傷，此案件顯示出這名歹徒的冷血冷靜，更也曝露出為民服務潛在的危險性，不容小覷。

雲林縣本月21日原本一起很平常的為民服務案，49歲謝姓男子開車從彰化疑要到雲林販毒，深夜路況不熟，闖進偏僻農區尚未完工的產業道路，想掉頭離開，卻不慎摔落花生田內，輪胎陷泥重彈不得，深夜路暗，謝男手機又沒電，只能步行向最近近的住戶農家求援，村民說，村子熟路的人不會走這條路，只有外人才會闖入。

村民也好心代為報案向警方求援，警方接獲通報也很快趕到附近，並和謝男相約在易找的路邊會合，警方說，這名毒品通緝犯異常冷靜，即便身上藏槍，還是前科累累的毒品通緝犯，但他膽敢攜槍坐上警車，在警車上還警察相談如誼，好心警察還取出車充讓他手機充電。

兩名警察一名通緝犯同車而行，不疑有詐，直到警員林俞宏發現謝男的真實身份，也表現得十分冷靜，向旁邊所長低聲暗示，沒想到謝男長年在外逃亡，練就出敏銳戒心，馬上嗅出警察有異，一場短時間的諜對諜對話，沒想到謝嫌先下手為強，立刻轉身掏槍準備射殺警察保命。

幸好年輕的林俞宏身手敏捷訓練有素，在兩人近身不到一公尺之內，見歹徒動手，也立刻出手試圖把歹徒的槍撥掉，甚至還推謝嫌一把，為自己爭取逃命機會，生死一瞬間全在幾秒內決生死，尤其現場空曠無處躲避，歹徒被推退幾步後馬上朝林開槍，真槍實彈還能躲過一劫，林俞宏槍下撿回一命，警匪電影中緊張武鬥場面真實上演，反應機敏加上運氣好，閃過子彈並還予擊，連同事長官都讚許。

這場警匪槍戰運幸落幕，慶幸僅林員受輕傷，但整個事暴露出為民服務的善行仍有潛在的危險，換成另一名警察恐就沒那麼幸運，防範危險不能只靠運氣，遇上冷血又冷靜的殺手，像這名生活家當全在車上的亡命浪子，警方應要有一套防範機制，免得熱心服務人民之際反讓自己曝露在危險當中，一旦再演出殺警案更不堪設想，值得重視。

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警察深夜熱心幫助謝姓男子車輛脫困，沒想到遇上冷血殺手。圖／雲林縣警局提供
警察深夜熱心幫助謝姓男子車輛脫困，沒想到遇上冷血殺手。圖／雲林縣警局提供
警察深夜熱心幫助謝姓男子車輛脫困，沒想到遇上冷血殺手，槍戰後十六小時馬上被圍捕到案。圖／雲林縣警局提供
警察深夜熱心幫助謝姓男子車輛脫困，沒想到遇上冷血殺手，槍戰後十六小時馬上被圍捕到案。圖／雲林縣警局提供
警察深夜熱心幫助謝姓男子車輛脫困，沒想到遇上冷血殺手，槍戰後十六小時馬上被圍捕到案。圖／雲林縣警局提供
警察深夜熱心幫助謝姓男子車輛脫困，沒想到遇上冷血殺手，槍戰後十六小時馬上被圍捕到案。圖／雲林縣警局提供

警察 通緝

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