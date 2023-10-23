影／進口乳膠枕藏價值3千萬K毒 父子檔走私販毒遭檢求處11年刑

經營物流公司的賴姓男子，熟知國際貨物包裹運輸流程，今年6月夥同2名兒子分工前往泰國走私販毒，以時下觀光客前往泰國必買的「乳膠枕頭」作為掩護，夾藏市價高達3千萬元的30公斤K他命入境，遭航警逮捕，今桃園地檢署偵結，求處父子3人10年、11年有期徒刑。

航警局聯合桃園市調處、關務署台北關在今年6月間，查獲一批自泰國以「乳膠枕頭」名義申報進口的貨物，夾藏15包第三級毒品K他命，數量多達30公斤，市值近新台幣3千萬元，立即成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

調查發現，賴姓主嫌本身經營物流公司，熟知國際貨物包裹運輸流程，夥同2名兒子分工前往泰國與販毒集團接洽安排走私事宜，以時下觀光客前往泰國必買的乳膠枕頭作掩護，夾藏30公斤K他命企圖魚目混珠走私入台，再由賴父駕駛大貨車領貨，兒子們協助銷售，父子齊心協力走私販毒。