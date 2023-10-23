男子凌晨駕車未繫安全帶遭攔查 起獲毒品遭法辦

楊姓男子（中）涉嫌持有大批毒品，警詢後被依毒品罪嫌移送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝 台南市29歲楊姓男娃娃機台台主，今天凌晨3點30分結束工作駕車到中西區準備吃消夜，但因未繫安全帶在尊王路為巡邏員警發現攔下盤檢，警方在右前座前方置物箱內發現1包塑膠袋，袋內重逾1公斤褐色粉末初驗含安非他命混合型毒品，經帶回尿液檢驗呈現陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦，並將擴大追查毒品來源。

警方調查，楊姓男子(有毒品資料)今天凌晨工作結束後，突然想來市區吃消夜，未繫安全帶一路開車進入市區，後來決定前往府前路某著名早餐店品嘗豆漿及蛋餅，不料行經尊王路與康樂街口，因未繫安全帶，為第二分局長樂派出所警員賴坤璘、李昀樵等2員巡邏發現攔下。

員警除在駕駛座下踏板發現有吸食毒品K盤，在深入盤檢中，在車內中央扶手處取出2包毒品K他命、重15.3公克，後續又在右前座前方置物箱內，發現1包塑膠袋，袋內竟放有安非他命混合型毒品1袋、重達1001.4公克。

警方說，塑膠袋袋內重逾1公斤褐色粉末，初驗含安非他命毒品，至於成分除安毒外，還混合那些毒品將進一步送驗查明。據了解，楊表示這些毒品都是他自己一人使用。警方認為他說詞避重就輕，將向上擴大追查毒品來源。