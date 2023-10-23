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乳膠枕夾藏30公斤愷他命來台 航警逮父子販毒集團

中央社／ 桃園機場23日電

航空警察局攜手關務署台北關與調查局，破獲以乳膠枕夾藏30公斤毒品愷他命來台案，循線逮捕經營物流公司的父子檔3人販毒集團，調查後依違反毒品危害防制條例提起公訴。

航警局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗今天接受媒體聯訪表示，航警局聯合調查局桃園市調處與關務署台北關，6月查獲一批自泰國以「乳膠枕頭」名義申報進口貨物，夾藏第三級毒品愷他命，數量多達30公斤，市值近新台幣3000萬元，立即成立專案小組報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

陳綿宗指出，檢警調查發現，賴姓主嫌因經營物流公司，熟知國際貨物包裹運輸流程，便夥同2名兒子分工前往泰國與販毒集團接洽安排走私事宜，並以觀光客喜歡購買的乳膠枕作掩體，夾藏30公斤愷他命走私來台，再由賴男駕駛大貨車領貨，兒子們協助銷售，全程由父子分工不假手他人。

陳綿宗說，嫌犯足跡遍及全台，專案小組經長期跟監、蒐證掌握犯罪事證後，6月及8月陸續在台北市、台中市及彰化縣將父子3人逮捕歸案，但3人到案後仍否認犯行，甚至設法掩護不願供出彼此、態度惡劣，由於罪證確鑿，全案經檢察官依違反毒品危害防制條例提起公訴，並求處11年以上有期徒刑。

毒品 走私

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