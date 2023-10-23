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前大學講師3000元賣1公克安毒 重判10年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

博士肄業、曾在大學任教的男子「阿通（化名）」，被控以3000元價格販賣1公克二級毒品甲基安非他命給王姓男子，「阿通」堅稱自己沒販毒，但法官根據他與王男的對話紀錄，以及他曾因販毒被判刑的前科，認定他有販毒，依販賣二級毒品罪判「阿通」10年半徒刑。可上訴。

判決指出，去年2月15日晚間7時許，王姓男子傳訊給阿通購毒，同日深夜11時許，兩人約在鳳山區文化路街口碰面，阿通以3000元價格販賣1公克二級毒品甲基安非他命給王姓男子。

隔天王男想再轉賣安非他命賺錢，結果被喬裝成毒蟲的員警逮到，警方追查發現王男的毒品來源為阿通，循線將阿通查緝到案，檢方調查後，依販賣二級毒品罪將阿通起訴。

高雄地院審理時，「阿通」否認販毒，稱當天是王男一直盧他，兩人見面後他只吃了王男的鹹酥雞就離開，並沒有賣毒品給王男。「阿通」辯護律師也稱，王男在審理中已稱毒品不是從「阿通」這購入，LINE對話僅能證明兩人有見面，無法證明兩人有交易毒品。

但法官依據兩人對話紀錄，王男曾問阿通「那一公克多少」，阿通回覆「3」，王男在警方製作筆錄時，也稱對話是在詢問安非他命的價錢，「3」是指3000元，而阿通在檢方訊問時，也未對王男筆錄內容駁斥，反而回答稱「我清楚」。

法官根據兩人對話內容，認為王男詢問阿通數量、價格時，雙方已就交易毒品種類、數量及金額達成合意，並討論交易時間及地點，雖然阿通身上未查獲毒品或分裝工具，但藥頭為賺取價差、量差，常可見跟藥腳談妥交易後再跟上手調貨交付買方，不見得身上會囤放毒品。

法官綜合事證，認定阿通確實以3000元價格販賣1公克二級毒品甲基安非他命給王姓男子，判刑10年半徒刑。可上訴。

「阿通」曾在大學擔任講師，2018年曾因販賣二級毒品被逮，失去教職工作，法院審理後，因「阿通」共犯下販賣、幫助施用、持有二級毒品等共19罪，判決確定後，今年3月合併定執行刑期共17年，此案確定後，將再與前案合併定刑。

安非他命示意圖。記者張議晨／攝影
安非他命示意圖。記者張議晨／攝影

毒品 販毒 鹹酥雞

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