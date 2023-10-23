開車載女友闖紅燈遇警 毒蟲飆逃遭破窗3歲童嚇哭了

因毒品案遭通緝的43歲許姓男子，昨天晚間開車載李姓女友下班行經新北市中和區中和路時因闖紅燈，巡邏警員見狀上前攔查，不料許男竟加速逃逸。警方立即尾隨追捕，最後在中正路與板南路口趁許男等紅燈時將他攔下，警方立即破窗喝令許男下車，還在車上搜出安非他命，詢後依毒品及公共危險罪嫌將2人送辦。

據了解，43歲許姓男子因毒品案遭通緝平時居無定所，為躲避警方查緝還會住在39歲李姓女友位於土城住處。許男昨天晚間9時許開車到中和中山路1間檳榔攤接李女及其3歲女兒下班後，在中和路252巷時因闖紅燈遭巡邏警員發現，警方趨前示意許男停車，但許男因遭通緝加上車上有毒品，心虛之下猛踩油門加速逃逸。

警方立即呼叫線上警力實施攔截圍捕，許男駕車狂飆至中和區中正路及板南路口時，因遇上前方紅燈及車潮被迫停下，警方迅速趨前喝令許男下車，並以警棍敲破車窗，車上李女的3歲女兒當場被嚇得嚎啕大哭，許男自知難逃法網只好打開車門下車。警方搜索時在車上發現447.6公克安非他命以及20多萬現金，立即將許男及李姓女友帶回警局偵詢。

許男被帶回警局後供稱，因擔心通緝身分曝光才會拒檢逃逸，對於毒品來源則不願吐實。警方通知李女家屬將3歲女童帶回後，依毒品、公共危險嫌將許男、李女移送偵辦，另許男通緝部分則解送新北地檢署歸案，並持續追查毒品來源。