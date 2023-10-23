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影／飛機群「大ㄟ」指示交貨...4560萬海洛因全扣逮5人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

嘉義警方在今年5月獲報，查獲蔡男持7.4公斤海洛因，嘉義警方與刑事局合作，追出嘉義冷姓盤商涉案，今年6月間攻堅收網，再扣200克海洛因，此案查扣的海洛因市價超過4560萬元，冷辯稱，毒品都是接獲飛機（Telegram）群組「大ㄟ」指示，不清楚毒品來源，冷在檢方訊問後遭羈押，此案擴大追查毒品來源。

嘉義縣布袋警分局在今年5月17日接獲線報，查獲蔡姓男子（36歲）持有海洛因7.4公斤、手機等贓證物，嘉義縣警方認為蔡男持有大批毒品不單純，報請嘉義地檢署檢察官指揮後，與刑事局中打四隊、新北市警局共組專案小組偵辦。

專案小組查出，蔡男的毒品來源疑由嘉義一名冷姓盤商（52歲）所交付，且冷經常往返嘉義、台中、新北等地，居無定所，藏匿的租賃套房，都是委由旗下小弟或女友租賃，偵查期間也意外發現，冷在嘉義、新北各有一名女友，手腕高明。

全案在今年6月7日出動特警攻堅，在新北中和一處租賃套房內，查獲冷男與丁姓女友（32歲）、張姓共犯（51歲）等3人，以及海洛因200克，另外在新北樹林的潘姓共犯（49歲）藏匿地點，查2把改造手槍、17發子彈。

此案總計查扣7.6公斤海洛因，若以每公克6000元計算，市價初估超過4560萬元，不過冷男落網後，對於毒品來源交代不清，辯稱是在飛機（Telegram）群組，接獲綽號「大ㄟ」的不明人士所指示。

全案經檢方訊問後，認此案有共犯在逃，且冷對於案情交代避重就輕，有串滅證之虞，向嘉義地院聲押冷、蔡獲准，其餘共犯以3萬元交保，另外將擴大追查毒品來源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

刑事局中打四隊破獲冷姓男子的販毒集團，查扣市價超過4560萬元的海洛因，檢警今年6月攻堅時，查獲冷（左）與丁姓女友（右）。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲冷姓男子的販毒集團，查扣市價超過4560萬元的海洛因，檢警今年6月攻堅時，查獲冷（左）與丁姓女友（右）。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲冷姓男子的販毒集團，查扣市價超過4560萬元的海洛因。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲冷姓男子的販毒集團，查扣市價超過4560萬元的海洛因。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲冷姓男子的販毒集團，查扣市價超過4560萬元的海洛因。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲冷姓男子的販毒集團，查扣市價超過4560萬元的海洛因。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲冷姓男子的販毒集團，查扣市價超過4560萬元的海洛因。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲冷姓男子的販毒集團，查扣市價超過4560萬元的海洛因。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲冷姓男子的販毒集團，查扣市價超過4560萬元的海洛因。記者陳宏睿／翻攝
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嘉義 毒品

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