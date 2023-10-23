他年紀輕卻全身潰傷… 東勢警以真實案例：製毒師下場

台中市東勢警分局與轄內各級學校聯繫，進入校園反毒宣導，藉由真實案例加深學生印象，希望學生建立正確的防毒與反毒觀念。圖／警方提供 原來「製毒師」的下場是這樣，台中市東勢警分局與轄內各級學校聯繫，進入校園反毒宣導，藉由真實案例加深學生印象，希望學生建立正確的防毒與反毒觀念。

東勢分局宣傳時其中案例，日前與檢、調及其他單位共同偵辦毒品工廠一案，檢、警掌握情資，得知犯嫌原本於市區活動，積極尋找設立製毒工廠地點，最後擇定於東勢區偏僻深山，環境隱密，地點人煙稀少，為避免打草驚蛇，員警埋伏數個月期間均偽裝成農民，忍受山區蚊蟲叮咬苦秘密偵查。

掌握相關事證後，今年8月攻堅當場查獲犯嫌製毒犯行，攻堅過程中，工廠裏瀰漫一股濃烈嗆鼻氣味，專案人員的眼睛遭受強烈刺激而感到不適，當專案人員逮捕犯嫌後，發現犯嫌身上有多處化學灼傷潰爛傷口，原來是製毒過程中造成傷害，即使已穿防護衣，仍無法避免製毒過程中化學毒品的侵害，他傷口疼痛難耐，又不敢就醫。

東勢警分局表示，將持續貫徹行政院「新世代反毒策略2.0」溯源斷根，毒品零容忍政策，除與各緝毒機關深化合作，全力打擊毒品犯罪，防制毒品危害外，也利用各種機會加強反毒宣導。

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