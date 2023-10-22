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影／台中毒犯西屯拒捕猛倒車 壓爛警用機車也逃不了
台中市黃姓男子在今晚開車行經西屯區時違規右轉，警方前往盤查，但假意配合後逃逸，警方尾隨攔下，未料黃男猛然倒車，將停在黃車後方的警用機車壓毀，幸好警員未受傷，警方攔截圍捕後，順利逮獲黃男，獲海洛因、安非他命等毒品，警詢後毒品、妨害公務等罪送辦。
第六警分局市政所警員在今晚7時許，巡邏西屯區上安路、至善路口時，發現黃姓男子（54歲）駕駛的轎車紅燈右轉，警員上前欲盤查時，黃男假意配合後，突然加速逃逸，沿西屯區台灣大道快車道往郊區方向疾駛。
警方在後方尾隨，黃車在台灣大道、朝富路口因紅燈受阻，警員見狀將警用機車停在黃車後方，前往黃男鴐駛座窗外，要求黃男下車。
黃男聽言仍不配合，突然倒車，衝撞警用機車後棄車逃逸，警用機車因此毀損，幸好未造成警員受傷。
警方發動攔截圍捕，最後在西屯區河南路將黃嫌壓制逮捕，後續在黃車內查獲第毒品海洛因0.7公克、安非他命3.2公克、7組毒品吸食器，全案警詢後，依妨害公務、毒品危害防制條例等罪移送台中地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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