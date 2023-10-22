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Galaxy S9壞掉不修…他直奔三創園區鎖定展示機「調包」 過程僅花20秒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

馬姓男子的三星Galaxy S9手機故障了無法使用，他不修理，異想天開跑去北市三創園區某間電信門市，假藉測試手機時「調包」，將手上壞掉的Galaxy S9跟展示櫃上的Galaxy S9互換，快步離去。由於Galaxy S9已經是5年前的手機，店家沒有做防竊裝置，約一小時後店員巡店才發現展示機遭人調包報警，警方循線找到人依法送辦。

中正第一分局忠孝東路派出所上月接獲三創園區內的電信門市報案「展示機遭人調包」，店家稱巡店時發現展示機異常無法正常啟動，外觀螢幕也有汙損，核對機身號碼才發現被人「調包」，調閱監視器畫面也明確拍到犯嫌犯案經過。

警方調查，馬男（30歲）當天在店內閒晃了約10分鐘，突然坐在手機展示區，拿起展示櫃上的Galaxy S9開始測試，趁店員不注意，將自己同型號的手機拔出SIM卡後調換，隨後若無其事離開，犯案過程僅20秒。

警方通知馬男到案說明，赫然發現他因為毒品案件已經入監服刑，於是至監所借訊，馬男坦承犯行，供稱因吸毒頭腦不清楚，發現店內有跟他相同型號的手機，才會異想天開調包，警詢後被依侵占罪函送台北地檢署偵辦。

中正警第一分局呼籲，各電信門市或手機行，平時應多留意客人行為舉止，也可以在展示貨品上加裝防盜鎖，防止宵小有機可趁，警方對於任何不法行為均為全力偵辦，維護轄區治安。

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馬姓男子日前神不知鬼不覺，把自己壞掉的三星Galaxy S9跟電信門市展示櫃上的Galaxy S9展示機「調包」，店員一小時後發現報警，警方循線找到人送辦。記者翁至成／翻攝
馬姓男子日前神不知鬼不覺，把自己壞掉的三星Galaxy S9跟電信門市展示櫃上的Galaxy S9展示機「調包」，店員一小時後發現報警，警方循線找到人送辦。記者翁至成／翻攝

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