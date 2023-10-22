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高雄男離家打零工2年 騎車返鄉闖紅燈因這原因被上銬
高雄吳姓男子離家在外打零工2年，因久未返家，本周三晚上7時許，騎機車返回旗津老家，因闖紅燈遭員警攔查，警方盤查發現他因毒品案被通緝2年，吳料想不到，逃了2年卻因交通違規落網。
鼓山警分局旗津分駐所警方18日晚上7時許巡經中洲三路時，見前方騎機車的吳姓男子（43歲）闖紅燈，趨前攔查。
吳男坐在路旁，一臉無奈，指自己在外打零工，很久沒回家，急著返家看看，警方安撫吳男：「你態度不錯，配合查一下，以後不要闖紅燈了」，結果吳男一報出身分資料，警方一查，發現吳男2年前因毒品案遭雄檢發布通緝。
「年輕的時候，不懂事！」吳男原本狡辯自己就住在附近，知道自己有案在身，但卻辯稱不知為何被通緝，後才坦言在外四處打零工，躲避警方查緝，逃了2年，沒想到卻因闖紅燈栽在警方手上。
吳男闖紅燈部分，警方將依據違反道路交通管理處罰條例第53條第1項，開出闖紅燈可處1800元至5400元以下罰鍰的罰單，警詢後將吳解送歸案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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