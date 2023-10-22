快訊

李千娜才登記結婚 又再宣告喜訊「我懷孕了」

地牛翻身！下午2點52分宜蘭近海規模4.5地震 最大震度3級

5、6月「這病」就醫人次竟高達百萬 醫：從來沒有遇過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男離家打零工2年 騎車返鄉闖紅燈因這原因被上銬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄吳姓男子離家在外打零工2年，因久未返家，本周三晚上7時許，騎機車返回旗津老家，因闖紅燈遭員警攔查，警方盤查發現他因毒品案被通緝2年，吳料想不到，逃了2年卻因交通違規落網。

鼓山警分局旗津分駐所警方18日晚上7時許巡經中洲三路時，見前方騎機車的吳姓男子（43歲）闖紅燈，趨前攔查。

吳男坐在路旁，一臉無奈，指自己在外打零工，很久沒回家，急著返家看看，警方安撫吳男：「你態度不錯，配合查一下，以後不要闖紅燈了」，結果吳男一報出身分資料，警方一查，發現吳男2年前因毒品案遭雄檢發布通緝。

「年輕的時候，不懂事！」吳男原本狡辯自己就住在附近，知道自己有案在身，但卻辯稱不知為何被通緝，後才坦言在外四處打零工，躲避警方查緝，逃了2年，沒想到卻因闖紅燈栽在警方手上。

吳男闖紅燈部分，警方將依據違反道路交通管理處罰條例第53條第1項，開出闖紅燈可處1800元至5400元以下罰鍰的罰單，警詢後將吳解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄吳姓男子因毒品案遭通緝2年，騎機車返回旗津家鄉時，因闖紅燈被查出通緝身分落網。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子因毒品案遭通緝2年，騎機車返回旗津家鄉時，因闖紅燈被查出通緝身分落網。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子因毒品案遭通緝2年，騎機車返回旗津家鄉時，因闖紅燈被查出通緝身分落網。記者石秀華／翻攝
高雄吳姓男子因毒品案遭通緝2年，騎機車返回旗津家鄉時，因闖紅燈被查出通緝身分落網。記者石秀華／翻攝

毒品 通緝 罰單

延伸閱讀

影／高雄限定！可愛高雄熊遨翔天際 陪遊客搭渡輪玩港灣

都是闖紅燈惹的禍！ 兩車路口相撞1車側翻

高雄女學生無照騎車載男同學 闖紅燈遭撞飛釀2傷

選情升溫！侯友宜28日高雄造勢 賴清德今在南高雄掛看板

相關新聞

北市情侶「夜店買毒」回家遭攔查 警大驚：31包毒品樣樣有

楊姓女子日前開車行經北市警方路檢點，盤查時她神情緊張語焉不詳，又警方在車內聞到疑似毒品氣味，要求下車盤查，果真在車內查獲...

員林咖啡館旁鄰居不滿客人停車擋門 憤持刀狂刺客人

彰化縣員林市僑信街一家咖啡館旁鍾姓鄰居因不滿咖啡館客人的車擋到其出入口，與客人發生口角，再衝回家中拿水果刀刺殺陳姓客人，...

Galaxy S9壞掉不修…他直奔三創園區鎖定展示機「調包」 過程僅花20秒

馬姓男子的三星Galaxy S9手機故障了無法使用，他不修理，異想天開跑去北市三創園區某間電信門市，假藉測試手機時「調包...

高雄男離家打零工2年 騎車返鄉闖紅燈因這原因被上銬

高雄吳姓男子離家在外打零工2年，因久未返家，本周三晚上7時許，騎機車返回旗津老家，因闖紅燈遭員警攔查，警方盤查發現他因毒...

台中爆警匪槍戰 起出大批軍火

台中市蔡姓、黃姓男子持有大量槍砲被鎖定，警方昨天下午在西屯區圍捕時爆發槍戰，歹徒不僅開車衝撞，還想拿槍反抗，警方朝車輪開...

台中行動軍火庫！警方驚險查獲9把槍、穿甲彈 嫌犯反抗激烈4警員掛彩

台中市蔡姓、黃姓男子持有大量槍砲被警方鎖定，今下午在西屯區被圍捕時激烈反抗、開車衝撞，蔡男還一度伸手想拿槍反抗，警方朝車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。