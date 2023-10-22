北市情侶「夜店買毒」回家遭攔查 警大驚：31包毒品樣樣有

楊姓女子日前開車行經北市警方路檢點，盤查時她神情緊張語焉不詳，又警方在車內聞到疑似毒品氣味，要求下車盤查，果真在車內查獲24包安非他命、2包海洛因等毒品，警詢後將2人依毒品罪移送法辦。檢察官複訊後均1萬元交保。

北市大安分局瑞安街派出所副所長林健智，7日凌晨2點多帶班在辛亥路上執行酒測勤務，依法攔查一輛轎車，車內有駕駛楊女（34歲）和邱姓女乘客（37歲），2人神情緊張，楊女對警方問題回答得語焉不詳。

員警感覺怪異，靠近觀察赫然聞到車內有疑似毒品氣味，立刻要求下車受檢，期間楊女視線不斷往駕駛座及邱女方向偷瞄，員警經同意搜索，果真在駕駛座下方包包及邱女隨身包內查獲毒品海洛因注射針筒2支、海洛因2包、安非他命24包、毒品果汁包5包、K他命藥錠7顆及安非他命吸食器1組，警詢後依毒品罪移送法辦。檢方複訊後諭令2人1萬元交保。

據了解，2人是情侶關係，車內會有大批毒品是剛從夜店狂歡後購入，約花了1萬多元，警詢時推託是「自己要吸」，但警方抱持懷疑態度，後續將積極溯源，並清查毒品可能流向。