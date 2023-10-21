影／疑毒品糾紛起口角 新北驚傳一死一重傷凶殺命案

新北市板橋區今天驚傳凶殺命案，陳姓男子與友人沈姓男子二人因糾紛起口角爭執，竟衍生持刀互砍，沈男因臟器外露，當場無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，陳男因氣血胸重傷，目前仍在醫院手術室開刀搶救中。據了解，二人疑為先前的毒品糾紛起爭執，但確實事發原因仍有待陳男手術結束恢復意識後，由警方進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午10時53分獲報，板橋區板新路一處公寓5樓出租套房發生打架糾紛，有人受傷，救護人員到場發現陳姓男子（52歲）左胸及後背有刀傷、意識還算清楚，另一名沈姓男子（48歲）身上有多處刀傷，因臟器外露，已無生命跡象，緊急送往板橋亞東醫院，經搶救在上午11時55分宣告不治。

警方封鎖案發現場，在屋內發現一把染血的藍波刀。據了解，陳男與友人沈男二人今天因口角爭執起糾紛，涉嫌持刀互砍，因有人受傷，陳男勉強打電話給住在中和區友人鄭姓男人（45歲）到場協助，鄭男到場驚見沈男肚破腸流倒在房間衣櫃前，陳男因左胸及後背有刀傷，勉強站在一旁，連忙報警叫救護車，但鄭男在警方到場前已先行騎機車離去返家。

警方獲報到場，確認鄭男已早一步離開現場，擴大調閱路口監視器影像，今天下午1時許至其中和區住處，將鄭男帶返回分局，了解相關案情。

據了解，沈男疑似為了先前頭陳男有毒品糾紛，隨身攜帶藍波刀上門理論，進而發生流血衝突，確實事發原因仍有待陳男手術結束恢復意識後，進一步調查釐清，陳男將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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新北市板橋區板新路一間出租套房今驚傳凶殺命案，陳姓男子與友人沈姓男子二人疑為先前毒品糾紛起口角爭執竟衍生持刀互砍，沈男因臟器外露，當場無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，陳男因氣血胸重傷開刀搶救中。記者王長鼎／翻攝