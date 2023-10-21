影／疑毒品糾紛起口角 新北驚傳一死一重傷凶殺命案
新北市板橋區今天驚傳凶殺命案，陳姓男子與友人沈姓男子二人因糾紛起口角爭執，竟衍生持刀互砍，沈男因臟器外露，當場無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，陳男因氣血胸重傷，目前仍在醫院手術室開刀搶救中。據了解，二人疑為先前的毒品糾紛起爭執，但確實事發原因仍有待陳男手術結束恢復意識後，由警方進一步調查釐清。
新北市消防局今天上午10時53分獲報，板橋區板新路一處公寓5樓出租套房發生打架糾紛，有人受傷，救護人員到場發現陳姓男子（52歲）左胸及後背有刀傷、意識還算清楚，另一名沈姓男子（48歲）身上有多處刀傷，因臟器外露，已無生命跡象，緊急送往板橋亞東醫院，經搶救在上午11時55分宣告不治。
警方封鎖案發現場，在屋內發現一把染血的藍波刀。據了解，陳男與友人沈男二人今天因口角爭執起糾紛，涉嫌持刀互砍，因有人受傷，陳男勉強打電話給住在中和區友人鄭姓男人（45歲）到場協助，鄭男到場驚見沈男肚破腸流倒在房間衣櫃前，陳男因左胸及後背有刀傷，勉強站在一旁，連忙報警叫救護車，但鄭男在警方到場前已先行騎機車離去返家。
警方獲報到場，確認鄭男已早一步離開現場，擴大調閱路口監視器影像，今天下午1時許至其中和區住處，將鄭男帶返回分局，了解相關案情。
據了解，沈男疑似為了先前頭陳男有毒品糾紛，隨身攜帶藍波刀上門理論，進而發生流血衝突，確實事發原因仍有待陳男手術結束恢復意識後，進一步調查釐清，陳男將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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