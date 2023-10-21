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台南男開車紅燈右轉遭警攔 眼神漂浮通緝身分曝光還攜毒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南23歲楊姓男子涉酒駕未到案執行，遭高雄地檢署發布通緝，昨深夜駕車返回台南住處時，紅燈右轉被市警二分局員警攔下，一下車滿身毒品異味，在車上駕駛座旁發現咖啡包56包及K他命3包，警方依法解送歸案，並追查毒品來源。

市警二分局南門派出所調查，楊長期在高雄地區活動，日前涉及1件酒後駕車不能安全駕駛案件被判4月，卻未到案執行，高雄地檢本月發布通緝在逃。20日凌晨0時45分開車返回台南住處處理私事。

楊開車行經健康與三官路口，因紅燈右轉違規，被巡邏中警員黃韋勳、張訓銘發現後上前攔下，面對警方詢問眼神漂浮不定，且身上衣物散出陣陣毒品異味，兩警提高警覺詳加盤查，進而發現其通緝身分，當場逮捕。

員警將他帶回派出所調查，又在其車內駕駛座置物處內發現1包塑膠袋，藏放有毒品咖啡包56包、190公克及K他命3包、3.98公克，且經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。

警方詢問後，依法將他解送高雄地檢歸案外，紅燈右轉部分也依法舉發。另涉持有大量毒品部分，也由警方深入調查，追查其毒品來源及用途。

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警方在楊男車內駕駛座置物處內發現1包塑膠袋，藏放有毒品咖啡包56包及K他命3包，且經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。圖／讀者提供
警方在楊男車內駕駛座置物處內發現1包塑膠袋，藏放有毒品咖啡包56包及K他命3包，且經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。圖／讀者提供
楊男昨深夜開車行經健康與三官路口，因紅燈右轉違規，被對向巡邏中警員黃韋勳、張訓銘發現後上前攔下。圖／讀者提供
楊男昨深夜開車行經健康與三官路口，因紅燈右轉違規，被對向巡邏中警員黃韋勳、張訓銘發現後上前攔下。圖／讀者提供

毒品 通緝 台南

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