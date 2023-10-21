聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南男開車紅燈右轉遭警攔 眼神漂浮通緝身分曝光還攜毒
台南23歲楊姓男子涉酒駕未到案執行，遭高雄地檢署發布通緝，昨深夜駕車返回台南住處時，紅燈右轉被市警二分局員警攔下，一下車滿身毒品異味，在車上駕駛座旁發現咖啡包56包及K他命3包，警方依法解送歸案，並追查毒品來源。
市警二分局南門派出所調查，楊長期在高雄地區活動，日前涉及1件酒後駕車不能安全駕駛案件被判4月，卻未到案執行，高雄地檢本月發布通緝在逃。20日凌晨0時45分開車返回台南住處處理私事。
楊開車行經健康與三官路口，因紅燈右轉違規，被巡邏中警員黃韋勳、張訓銘發現後上前攔下，面對警方詢問眼神漂浮不定，且身上衣物散出陣陣毒品異味，兩警提高警覺詳加盤查，進而發現其通緝身分，當場逮捕。
員警將他帶回派出所調查，又在其車內駕駛座置物處內發現1包塑膠袋，藏放有毒品咖啡包56包、190公克及K他命3包、3.98公克，且經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。
警方詢問後，依法將他解送高雄地檢歸案外，紅燈右轉部分也依法舉發。另涉持有大量毒品部分，也由警方深入調查，追查其毒品來源及用途。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言