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影／台南警追查安全帽竊賊 上門撞見毒趴當場再逮5毒蟲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局莊敬派出所轄區12、13日連續發生5件安全帽竊案，警方清查後鎖定41歲曾姓男子涉案，昨持搜索票赴永康住處，「不要動」、「趴下」當場查獲曾男與5位友人正在開毒趴，依法逮捕究辦。

警方調查，莊敬派出所所轄區12、13日陸續發生安全帽失竊，經受理後，立即成立專案小組著手展開調查，調閱監視器交叉比對，鎖定曾男涉有重嫌，案經多日查訪，掌握相關犯罪跡證後，隨即向台南地院申請搜索票。

昨上午8時許，派出所員警持搜索票，前往他位在永康的住居所搜索，未料，曾男與5位友人正在屋內開毒趴同歡，「不要動」、「趴下」員警見狀當場喝令制止。當場查扣2頂安全帽，及查扣曾男等人施用的海洛英4小包（含袋重1.55公克）與安非他命3小包（含袋重6公克）及3支行動電話。

警方擴大清查後發現，曾男在東區犯案外，作案範圍更擴及永康、北、中西區等地，共計竊取安全帽14件、腳踏車1件。警方詢問後，依涉竊盜罪及違反毒品防制條例將曾男移送台南地檢署偵辦，另5友人也涉違反毒品防制條例送辦，並追查其毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方清查後發現，曾男在東區竊取安全帽外，作案範圍更擴及永康、北、中西區等地，共計竊取安全帽14件、腳踏車1件。圖／讀者提供
警方清查後發現，曾男在東區竊取安全帽外，作案範圍更擴及永康、北、中西區等地，共計竊取安全帽14件、腳踏車1件。圖／讀者提供
台南警昨持搜索票赴曾男永康住處，當場查獲曾男與5位友人正在開毒趴，依法逮捕究辦。圖／讀者提供
台南警昨持搜索票赴曾男永康住處，當場查獲曾男與5位友人正在開毒趴，依法逮捕究辦。圖／讀者提供
警方查扣曾男等人施用的海洛英4小包、安非他命3小包等物。圖／讀者提供
警方查扣曾男等人施用的海洛英4小包、安非他命3小包等物。圖／讀者提供
「不要動」、「趴下」警方見毒趴現場，當場喝令制止，查獲曾男與5位友人正在開毒趴。圖／讀者提供
「不要動」、「趴下」警方見毒趴現場，當場喝令制止，查獲曾男與5位友人正在開毒趴。圖／讀者提供

毒品 安全帽 台南

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