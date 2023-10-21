聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍宜蘭試射 賞鯨船驚傳中彈

聯合報／ 記者陳敬丰廖炳棋程嘉文／連線報導

賞鯨船「超級星三號」船艏欄杆遭不明物體波及，所幸當時船艏沒人，不明物體也未爆炸，全船卅四人無人受傷。圖／業者簡明義提供
賞鯨船「超級星三號」船艏欄杆遭不明物體波及，所幸當時船艏沒人，不明物體也未爆炸，全船卅四人無人受傷。圖／業者簡明義提供
宜蘭頭城鎮烏石港賞鯨船「超級星三號」昨天下午載客卅四人出海，遇上國防部軍備局規格鑑測中心在壯圍鄉外海試射迫擊砲，賞鯨船疑遭波及，船艏被不明物體擊中，船長室玻璃、欄杆損傷，幸無人受傷，業者餘悸猶存說「大家嚇得要死」。

國防部表示，先前已經公告管制，射擊開始前曾以雷達掃描海域確定沒有船隻在內。軍備局將派員調查是否有疏失。

海巡署則表示，還在了解事發經過；但過去國軍類似的海上實彈演習，都會申請海巡艦艇在演習區域外戒護，避免民船誤入演習區。

據了解，軍備局規格鑑測中心在大福海灘行進行火砲射擊，事前雖已發布射擊通報，但未申請海巡署艦艇在警戒範圍外戒護，防止民間船隻誤入警戒區。下午四時許，「超級星三號」駛入射擊區域，但卻無人發現，火砲射擊仍繼續進行。一枚砲彈擊中「超級星三號」船艏，造成欄杆破損與船上人員驚嚇。

超級星業者簡明義表示，他們下午二時半出海賞鯨，當時「超級星三號」上包含船員、客人共卅四人，下午在外海尋找賞鯨點，突然船艏被不明物體擊中，船長室玻璃碎裂，船艏欄杆也被砸凹一塊；物體未爆炸，撞到船艏後就落進海中，無法確定是什麼。

簡明義說，當時客人與船員都不在船艏，無人受傷，但大家都嚇得要死；軍方要試射他們也知道，經緯度都有公布，船隻不會、也沒開到管制區內，卻發生這樣的事情，軍方要好好檢討再跟他們說明。今天他會與船主、船長了解事發時實際狀況細節。

國防部晚間發布新聞稿表示，軍備局大福兵試場於九月十八日，發布十月份射擊通報，公告將於昨日對海面管制區實施射擊。下午二時至四時卅時，單位對管制區實施雷達掃瞄、確認無船隻後，即射擊一二○公厘迫擊砲假彈（內無炸藥），但於下午五時十分時接獲海巡署通知，疑似波及漁船船舷。軍備局將編組專案人員，實施完整調查。

海巡署 賞鯨 國防部

延伸閱讀

射擊／亞錦賽釋出24席奧運門票 我國35好手抵昌原備戰

七十二角風箏少了七 東北角風管處龜山島導覽資訊錯誤挨批

藍營批綠營宜蘭立委「換湯不換藥」：賴要幫濫權背書？

喜愛Suzuki汽車的宜蘭鄉親請留意！喆發汽車宜蘭營業所隆重開幕

相關新聞

闖入演習區域？火砲測試差點打到賞鯨船 軍方將查是否有疏失

國防部軍備局今天（20日）下午在宜蘭縣壯圍鄉的大福兵器試驗場進行對海實彈射擊，突有一艘載有5名船員及29名遊客的賞鯨船「...

普悠瑪事故報告造假？家屬曝3疑點

二○一八年普悠瑪列車出軌意外，造成十八人死亡，二一五人受傷，台北文明人權協會及普悠瑪事故協會昨天在事故滿五周年前夕舉行記...

不明物擊中34人賞鯨船！疑遭國軍試射波及 業者氣炸要軍方說明

宜蘭頭城鎮烏石港賞鯨船「超級星3號」今天下午載客出海，船上共34人，當時國防部軍備局規格鑑測中心在壯圍鄉外海試射迫擊砲，...

普悠瑪事故報告遭疑造假 行政院：與運安會報告相同

普悠瑪事故五周年，台北文明人權協會及普悠瑪事故協會，直指行政院調查報告中的車輛臨界速度、翻車時間及事故車輛時速皆說謊串證...

國軍宜蘭試射 賞鯨船驚傳中彈

宜蘭頭城鎮烏石港賞鯨船「超級星三號」昨天下午載客卅四人出海，遇上國防部軍備局規格鑑測中心在壯圍鄉外海試射迫擊砲，賞鯨船疑...

水上鄉鬥毆命案釀1死3傷…嘉檢解剖死者身中3刀 2處穿刺傷致命

從事土地開發白姓男子等4人，17日晚間赴嘉義縣由房仲呂姓男子帶看倉庫，與呂及其父親爆衝突，呂涉持刀刺死與白同行黃姓男子。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。