國軍宜蘭試射 賞鯨船驚傳中彈

賞鯨船「超級星三號」船艏欄杆遭不明物體波及，所幸當時船艏沒人，不明物體也未爆炸，全船卅四人無人受傷。圖／業者簡明義提供 宜蘭頭城鎮烏石港賞鯨船「超級星三號」昨天下午載客卅四人出海，遇上國防部軍備局規格鑑測中心在壯圍鄉外海試射迫擊砲，賞鯨船疑遭波及，船艏被不明物體擊中，船長室玻璃、欄杆損傷，幸無人受傷，業者餘悸猶存說「大家嚇得要死」。

國防部表示，先前已經公告管制，射擊開始前曾以雷達掃描海域確定沒有船隻在內。軍備局將派員調查是否有疏失。

海巡署則表示，還在了解事發經過；但過去國軍類似的海上實彈演習，都會申請海巡艦艇在演習區域外戒護，避免民船誤入演習區。

據了解，軍備局規格鑑測中心在大福海灘行進行火砲射擊，事前雖已發布射擊通報，但未申請海巡署艦艇在警戒範圍外戒護，防止民間船隻誤入警戒區。下午四時許，「超級星三號」駛入射擊區域，但卻無人發現，火砲射擊仍繼續進行。一枚砲彈擊中「超級星三號」船艏，造成欄杆破損與船上人員驚嚇。

超級星業者簡明義表示，他們下午二時半出海賞鯨，當時「超級星三號」上包含船員、客人共卅四人，下午在外海尋找賞鯨點，突然船艏被不明物體擊中，船長室玻璃碎裂，船艏欄杆也被砸凹一塊；物體未爆炸，撞到船艏後就落進海中，無法確定是什麼。

簡明義說，當時客人與船員都不在船艏，無人受傷，但大家都嚇得要死；軍方要試射他們也知道，經緯度都有公布，船隻不會、也沒開到管制區內，卻發生這樣的事情，軍方要好好檢討再跟他們說明。今天他會與船主、船長了解事發時實際狀況細節。

國防部晚間發布新聞稿表示，軍備局大福兵試場於九月十八日，發布十月份射擊通報，公告將於昨日對海面管制區實施射擊。下午二時至四時卅時，單位對管制區實施雷達掃瞄、確認無船隻後，即射擊一二○公厘迫擊砲假彈（內無炸藥），但於下午五時十分時接獲海巡署通知，疑似波及漁船船舷。軍備局將編組專案人員，實施完整調查。