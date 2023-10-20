快訊

一夜逆轉！金鐘獎「網路人氣」遭爆灌票　主辦單位回應了

私大大規模解聘潮來了？老牌私校這兩動作教團嗅出警訊

天天被追貨款！曾國城爆投資副業「2年賠上千萬」 親揭辛酸內幕

逆向騎士「行」跡可疑 警識破查鞋底竟藏海洛因

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

郭姓男子曾多次涉及毒品案，日前騎乘機車在台北市中山區逆向行駛遭員警攔查，卻「行」跡可疑，走路跛腳，員警進一步清查，發現郭男鞋底藏有2包毒品海洛因，當場逮人、依法送辦。

警方調查，中山分局中山一派出所員警10月7日凌晨2時許在轄內長安東路向弄內巡邏，發現45歲郭男騎乘機車逆向迎面而來，立刻將其攔下盤查。

過程中，郭男神情緊張，下車踱步，看似不良於行，面對詢問含糊其詞，員警察覺異狀，要求郭男脫鞋受檢，發現其鞋底藏有2包裝有不明粉末的夾鏈袋，郭男自知法網難逃，坦言粉末是海洛因，當場被員警逮捕，帶返偵辦。

據悉，郭男落網後供稱要騎車去找朋友，毒品是上個月在新北市某公園向身分不詳的男子購買的；警方表示，2包證物初驗呈毒品海洛因陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將郭男送辦，持續清查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方表示，2包證物初驗呈毒品海洛因陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將郭男送辦，持續清查毒品來源。記者李隆揆／翻攝
警方表示，2包證物初驗呈毒品海洛因陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將郭男送辦，持續清查毒品來源。記者李隆揆／翻攝

毒品

延伸閱讀

男子毒駕躲警追失控撞路人釀1死1傷 國民法官合議判刑10年10月

影／工程師斜槓寄毒品至大陸 外快賺不成還得吃牢飯

影／曾在變壓器、佛桌藏槍毒被抓 這次毒品藏噴罐還是栽了

車內藏毒違停被攔！毒蟲心虛加速撞多車 桃警破窗逮人

相關新聞

檢察官昏倒驚險救回一命 同僚發文：別再當拚命三郎了

由檢察事務官轉任的彰化地檢署吳姓檢察官，昨天上午在家中昏倒，失去生命徵象，轉送彰化基督教醫院搶救。彰基表示，吳姓檢察官，...

逆向騎士「行」跡可疑 警識破查鞋底竟藏海洛因

郭姓男子曾多次涉及毒品案，日前騎乘機車在台北市中山區逆向行駛遭員警攔查，卻「行」跡可疑，走路跛腳，員警進一步清查，發現郭...

三峽小霸王挨轟2槍台中忍到新北 槍手遭法院收押

新北何姓男子因借車糾紛，遭外號「三峽小霸王」的胡姓男子當街痛毆，何懷恨在心18日見胡和游姓女友在IG限動發文來台中吃燒烤...

朝「三峽小霸王」連轟2槍 他繳械自首仍遭殺人未遂聲押

新北何姓男子因借車糾紛，遭外號「三峽小霸王」的胡姓男子當街痛毆，何懷恨在心昨見胡和游姓女友在IG限動發文來台中吃燒烤、住...

進口車床機械鋼板灌水泥機台宛如石棺 內部藏毒逾億元

詹姓男子進口車床機械來台，機具加裝宛如「石棺」結構物不尋常，因X光機無法透視，警方先鑽小洞，以內視鏡看到內部疑有毒品，發...

神預測！通緝女見警想走後門落跑 赤腳提鞋開門秒落網

桃園一名徐姓女子因涉及竊盜案遭通緝，警方昨得知她躲在龜山友人家，立即前往查訪，對此警方預測女子會從後門落跑，果斷提前埋伏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。