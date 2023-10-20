逆向騎士「行」跡可疑 警識破查鞋底竟藏海洛因

郭姓男子曾多次涉及毒品案，日前騎乘機車在台北市中山區逆向行駛遭員警攔查，卻「行」跡可疑，走路跛腳，員警進一步清查，發現郭男鞋底藏有2包毒品海洛因，當場逮人、依法送辦。

警方調查，中山分局中山一派出所員警10月7日凌晨2時許在轄內長安東路向弄內巡邏，發現45歲郭男騎乘機車逆向迎面而來，立刻將其攔下盤查。

過程中，郭男神情緊張，下車踱步，看似不良於行，面對詢問含糊其詞，員警察覺異狀，要求郭男脫鞋受檢，發現其鞋底藏有2包裝有不明粉末的夾鏈袋，郭男自知法網難逃，坦言粉末是海洛因，當場被員警逮捕，帶返偵辦。

據悉，郭男落網後供稱要騎車去找朋友，毒品是上個月在新北市某公園向身分不詳的男子購買的；警方表示，2包證物初驗呈毒品海洛因陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將郭男送辦，持續清查毒品來源。

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