快訊

陸委會國旗「變十三道光芒」 邱太三認未仔細核對：過去沒這樣狀況

26歲男胸悶掛急診竟心肌梗塞！年輕心梗多因高血脂，吃燕麥能降LDL嗎？醫師給建議

歐陽靖挨轟「為衝流量小孩不上課」 親揭內幕氣炸：3歲為何不能玩？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三峽小霸王挨轟2槍台中忍到新北 槍手遭法院收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北何姓男子因借車糾紛，遭外號「三峽小霸王」的胡姓男子當街痛毆，何懷恨在心18日見胡和游姓女友在IG限動發文來台中吃燒烤、住旅館，租車南下埋伏朝胡連轟2槍，胡右腳踝卡著子彈忍痛開到新竹向朋友求救，最後赴亞東醫院緊急開刀；法院依殺人未遂、槍砲等罪嫌將何收押禁見。

台中地檢署19日晚間複訊後，認為何男涉犯殺人未遂、槍砲等重罪，嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，台中地院深夜裁定何男收押禁見。

台中第4分局調查，何男自稱曾向胡借車不慎撞壞，修理費10萬元他付了6萬元，因仍積欠胡4萬元，就遭對方設局騙出當街痛毆一頓，懷恨在心才開槍行凶。

警方查出，胡男18日凌晨開1輛白色BMW載游姓女友到台中北屯吃燒烤，後又入住西屯市政南一路、河南路的賓館，2人玩樂過程都PO上IG限動，何發現就租了1輛iRent南下台中，同日下午2點多見2人退房，就衝撞製造假車禍，再下車近距離朝駕駛座連轟2槍。

胡左膝、右腳踝中彈，他擔心遭追殺加上對台中不熟悉，忍著子彈卡在腳踝血流不止下，一路北上開到新竹關西休息站向朋友求救，再由友人代駕到新北亞東醫院緊急開刀取出子彈；何男作案後則攜帶1把仿金牛座改造手槍、11顆子彈向新店分局警方投案。

何男朝胡男連轟2槍，法院依殺人未遂、槍砲等罪嫌將他收押。記者曾健祐／翻攝
何男朝胡男連轟2槍，法院依殺人未遂、槍砲等罪嫌將他收押。記者曾健祐／翻攝

殺人 限動 台中市 槍擊 BMW

延伸閱讀

朝「三峽小霸王」連轟2槍 他繳械自首仍遭殺人未遂聲押

綠議員轟新北議會因侯友宜空轉 藍反酸政治凌駕市政

彰化承辦2025年台灣設計展 王惠美率團新北取經

台中摩鐵被開2槍 中槍男是明仁會成員「三峽小霸王」

相關新聞

三峽小霸王挨轟2槍台中忍到新北 槍手遭法院收押

新北何姓男子因借車糾紛，遭外號「三峽小霸王」的胡姓男子當街痛毆，何懷恨在心18日見胡和游姓女友在IG限動發文來台中吃燒烤...

朝「三峽小霸王」連轟2槍 他繳械自首仍遭殺人未遂聲押

新北何姓男子因借車糾紛，遭外號「三峽小霸王」的胡姓男子當街痛毆，何懷恨在心昨見胡和游姓女友在IG限動發文來台中吃燒烤、住...

進口車床機械鋼板灌水泥機台宛如石棺 內部藏毒逾億元

詹姓男子進口車床機械來台，機具加裝宛如「石棺」結構物不尋常，因X光機無法透視，警方先鑽小洞，以內視鏡看到內部疑有毒品，發...

神預測！通緝女見警想走後門落跑 赤腳提鞋開門秒落網

桃園一名徐姓女子因涉及竊盜案遭通緝，警方昨得知她躲在龜山友人家，立即前往查訪，對此警方預測女子會從後門落跑，果斷提前埋伏...

男子毒駕躲警追失控撞路人釀1死1傷 國民法官合議判刑10年10月

新北市李姓男子2年前吸食毒品後駕車載友人返家，半路遇警攔查，憂心毒駕被逮，沿路高速違規逃竄躲警追緝，在新北市板橋區失控撞...

詐團「黑吃黑」押情侶強索300萬 警攻堅逮6人 法院最重判7年10月

詐騙集團上演「黑吃黑」戲碼，林姓男子夥同5名同夥強行扣車並強押一對情侶檔拘禁在新北市一處汽車旅館，企圖強索300萬元才放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。