三峽小霸王挨轟2槍台中忍到新北 槍手遭法院收押

新北何姓男子因借車糾紛，遭外號「三峽小霸王」的胡姓男子當街痛毆，何懷恨在心18日見胡和游姓女友在IG限動發文來台中吃燒烤、住旅館，租車南下埋伏朝胡連轟2槍，胡右腳踝卡著子彈忍痛開到新竹向朋友求救，最後赴亞東醫院緊急開刀；法院依殺人未遂、槍砲等罪嫌將何收押禁見。

台中地檢署19日晚間複訊後，認為何男涉犯殺人未遂、槍砲等重罪，嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，台中地院深夜裁定何男收押禁見。

台中第4分局調查，何男自稱曾向胡借車不慎撞壞，修理費10萬元他付了6萬元，因仍積欠胡4萬元，就遭對方設局騙出當街痛毆一頓，懷恨在心才開槍行凶。

警方查出，胡男18日凌晨開1輛白色BMW載游姓女友到台中北屯吃燒烤，後又入住西屯市政南一路、河南路的賓館，2人玩樂過程都PO上IG限動，何發現就租了1輛iRent南下台中，同日下午2點多見2人退房，就衝撞製造假車禍，再下車近距離朝駕駛座連轟2槍。