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朝「三峽小霸王」連轟2槍 他繳械自首仍遭殺人未遂聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北何姓男子因借車糾紛，遭外號「三峽小霸王」的胡姓男子當街痛毆，何懷恨在心昨見胡和游姓女友在IG限動發文來台中吃燒烤、住旅館，租車南下埋伏朝胡連轟2槍，胡右腳踝卡著子彈忍痛開到新竹向朋友求救，最後赴亞東醫院緊急開刀；檢方晚間依殺人未遂、槍砲等罪嫌將何聲請羈押。

台中地檢署今晚複訊後，認為何男嫌疑重大，涉犯重罪有逃亡之虞，依殺人未遂、槍砲等罪嫌向法院聲押。

經查，胡男（22歲）有多項前科，綽號「三峽小霸王」為竹聯幫仁堂明仁會三峽分會註記成員，也因案被警方列治平對象，後因傷害等案件入監今年5月才剛假釋。

台中第4分局調查，胡18日凌晨駕駛1輛白色BMW載游姓女友去北屯吃燒烤，後又入住西屯區市政南一路、河南路的賓館，因2人玩樂過程都PO上IG限動，何見狀臨時起意租了1輛iRent南下台中，昨下午2點多見胡、游退房，就衝撞製造假車禍，再下車近距離朝駕駛座連轟2槍。

子彈貫穿鈑金擊中胡左膝、右腳踝，胡擔心遭追殺加上對台中不熟悉，來不及到附近醫院救治，更忍著子彈卡在腳踝血流不止下，一路北上開到新竹關西休息站向朋友求救，後再由友人代駕到新北亞東醫院緊急開刀取出子彈。

何男作案後則攜帶1把仿金牛座改造手槍、11顆子彈向新店分局警方投案，台中警方北上帶人，初步詢問何供稱曾向胡借車不慎撞壞，修理費10萬元他付了6萬元，因積欠胡4萬元還曾被對方設局騙出當街痛毆一頓，懷恨在心才開槍行凶。

何男昨朝胡男駕駛的白色BMW連開2槍，子彈貫穿鈑金擊中胡左膝、右腳踝。記者曾健祐／翻攝
何男昨朝胡男駕駛的白色BMW連開2槍，子彈貫穿鈑金擊中胡左膝、右腳踝。記者曾健祐／翻攝
檢方依殺人未遂、槍砲等罪嫌將何男向法院聲請羈押。記者曾健祐／翻攝
檢方依殺人未遂、槍砲等罪嫌將何男向法院聲請羈押。記者曾健祐／翻攝

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