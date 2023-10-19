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嘉義男遭毆打丟包命案 再聲押1嫌因罪證不足駁回

中央社／ 嘉義市19日電

嘉義縣丁姓男子9月初與友人蘇姓男子等人涉嫌持棍棒毆打欠錢未還的錢姓男子，重傷錢男被丟包鹿草鄉偏僻產業道路致命；3嫌已被聲押獲准，嘉檢今天也聲押丁男，嘉院認為罪證不足，裁定駁回聲請。

嘉義地方法院表示，比對現場錄影擷取畫面，無從認定丁男就是在場參與的人，另相關證人的指證距離案發時間已將近1個月，且證述又與其餘共犯所述尚有出入，因此，依卷證尚不足以證明丁男有在場參與毆打死者錢男的犯罪嫌疑，駁回聲請，丁男請回。

28歲錢男欠22歲蘇男新台幣5萬元債務，因遲遲無法償還，日前曾被約出毆打教訓，錢男遂與蘇姓女友躲藏嘉義縣水上鄉；錢男與蘇女9月4日深夜騎機車行經縣治特區，遭李姓男子駕車攔下並押走。

警方調查，錢男被載往義竹鄉丁姓男子的平房，主嫌蘇男夥同19歲蘇男、曾男等10餘人持棍棒痛毆，錢男昏迷倒地後，李男等人又將錢男準備載回水上鄉，不料中途發現錢男已無氣息，於是丟包在鹿草1處偏僻產業道路，警消據報趕到現場送醫急救仍不治。

檢警調查，涉及押人的4人，9月5日到案說明，其中2名未成年請回，李姓男子、姜姓男子分別以5萬元、3萬元交保；警方陸續逮捕動手毆打、助陣的曾男等人，曾男遭聲押禁見獲准、丁男以5萬元交保。

檢方指出，涉及施暴致死及遺棄屍體罪嫌者，初步調查約有14人，包括已遭聲押獲准的蘇姓主嫌、19歲蘇男、曾男3人，以及丁男與10名少年，涉案少年已陸續到案說明並請回。

檢方近來陸續開庭訊問蘇姓主嫌等3人，也傳喚部分涉案少年到案說明，釐清丁男確有參與毆打錢男，且透過監視器畫面，發現丁男涉嫌丟棄行凶的棍棒，有滅證及逃亡之虞，檢方今天傳喚丁男到案後，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，嘉院晚上裁定駁回。

嘉義 未成年

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