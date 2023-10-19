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男子毒駕躲警追失控撞路人釀1死1傷 國民法官合議判刑10年10月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市李姓男子2年前吸食毒品後駕車載友人返家，半路遇警攔查，憂心毒駕被逮，沿路高速違規逃竄躲警追緝，在新北市板橋區失控撞上一對夫妻，造成一死一傷，新北地院依國民法官法由職業法官與國民法官組成國民法官法庭合議審理後，今依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死、駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸兩罪，合併判刑10年10月，可上訴。

判決指出，47歲李姓男子於2021年10月14日下午1時許。從新北新莊區住家出發，駕車欲載友人張姓男子（48歲）返回台北市民權西路處住處，行經土城區學成路與裕民路口時，遇土城警方攔查，員警要求李男熄火並下車確認身分，他不僅拒絕下車且隨即駕車朝板橋方向高速駛離，員警見狀立即尾隨並通報線上警力支援攔截圍捕，一路逆向、闖紅燈危險駕車，行經板橋區南雅南路二段142巷口違規闖紅燈左轉時擦撞路人，導致游姓男子（63歲）右小腿輕微擦挫傷、妻子林姓女子（60歲）左腳開放性骨折、頭部受創，經搶救兩天仍因傷重宣告不治。

國民法官法庭合議審理時，李男坦承犯行，合議庭審酌，李男知道自己是員警列管的毒品協尋人口，且車上藏有毒品，竟為躲避查緝，在人車往來頻繁時間、地點，高速駕車接連違反多項交通法規，嚴重違反行車注意義務，罔顧用路人安全，撞上游姓夫妻釀1死1傷，且還肇事逃逸，犯後未能賠償和解，或有尋求取原諒的積極作為，今天依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處7年10月徒刑、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，判刑5年，合併應執行10年10月徒刑，仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

示意圖／Ingimage
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國民法官 毒品

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