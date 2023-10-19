詐團「黑吃黑」押情侶強索300萬 警攻堅逮6人 法院最重判7年10月

詐騙集團上演「黑吃黑」戲碼，林姓男子夥同5名同夥強行扣車並強押一對情侶檔拘禁在新北市一處汽車旅館，企圖強索300萬元才放人，三峽警方獲報攻堅逮主嫌林男共6人到案，新北地院日前依擄人勒贖、剝奪他人行動自由等罪，對犯下擄人勒贖罪的林、粘、郝3名男子分別判刑7年10月至7年2月不等徒刑，可上訴。

判決指出，綽號「掙財」蔡姓男子透過林姓男子（20歲）居間介紹，以25及26萬元代價向粘姓男子（21歲）、郝姓男子（22歲）購買金融帳戶，欲做為詐騙匯款帳戶使用，蔡男取得帳戶後卻以手頭緊為由，反而開口向林男調錢欲借50萬元來支付，引起林男不滿，認為蔡男沒誠意，去年12月9日凌晨與蔡男口頭約定在新北市汐止區汐萬路3段山區交付。

林男則私下邀約粘男、郝男、焦男（22歲）、黃男（21歲）、方男（19歲）共同赴約，沒想到竟是21歲陳姓男子開車載19歲謝姓女友前來取款，原來蔡男怕遭遇不測，竟委託陳姓友人出面幫忙取款，林男當場翻臉，夥同粘男、郝男等5人，拿童軍繩、束帶、膠帶捆綁陳男雙手，並給謝女戴上頭套，將二人塞在汽車後車廂，強押至三峽區一間汽車旅館，並開口要求支付300萬元才肯放人。

陳男躭心與女友二人遇害，表示願意拿出其銀行帳戶內140萬元，但大半夜銀行還沒開門，在林男等人逼迫下，打電話向母親求助，林男母親一邊安撫表示願意儘快籌錢，同時悄悄向三峽警方報案求助。警方獲報循線前往汽車旅館攻堅，成功救出陳男及謝女二人，並逮捕林男等6人到案。