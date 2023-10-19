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台中摩鐵被開2槍 中槍男是明仁會成員「三峽小霸王」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

胡姓男子昨天帶著女在台中市知名汽車旅館被開2槍，他負傷忍痛一路開回新北，並在朋友協助下前往板橋亞東醫院就醫。警方追查發現中槍胡男，竟是竹聯幫仁堂明仁會三峽分會註記成員，綽號「三峽小霸王」，今年5月才假釋出獄，沒想就被開槍射傷。

據了解，有多項前科的胡姓男子（22歲）是竹聯幫仁堂明仁會三峽分會註記成員，綽號「三峽小霸王」，他個性衝動、逞兇鬥狠，不但經常在新北市三峽地區糾眾打架滋事，還涉及多起暴力討債。

2020年間他因案被提報治平對象，檢肅到案聲押獲准，2021年5月才出獄，同年9月25日他因不滿拖吊車將他違停在三峽國光街汽車拖走，竟無視拖吊車上仍有交警在上，找來小弟包圍、狠砸拖吊車，態度極為囂張。

後經三峽警分局出動快打部隊到場，控制在場胡男等10人帶回偵辦，警詢後依員警立即呼叫支援，三峽分局啟動快打部隊到場，將胡男等10人逮捕，警詢後他同樣被列為治平對象，檢肅到案聲押獲准。

今年5月胡男出獄，因其母親身體微恙，他舉家搬遷到桃園照顧其母，不料，昨天他與女友剛從台中一家知名汽車旅館開車出來，就被一名何姓男子當街攔車，旋即持槍下車朝胡男座車連開2槍。

導致子彈貫穿車身後，擊中胡男右腳踝及左膝，胡男忍痛加速油門一路開車逃回新北市亞東醫院就醫，而槍手何男也尾隨北上，並在昨天下午到新店投案。警方調查，何男不滿胡男一直向他催討車損索賠，又遭胡男毆打，才會透過胡男IG現動，一路尾隨下台中伺機開車行凶。

昨天何姓男子在台中對三峽小霸王開槍，當天下午就自行到新店警分局碧潭派出所投案。圖／聯合報系資料照
昨天何姓男子在台中對三峽小霸王開槍，當天下午就自行到新店警分局碧潭派出所投案。圖／聯合報系資料照
2021年9月胡男不滿私家車被拖吊車拖走，找來小弟包圍、狠砸拖吊車，被警壓制提報治平對象。圖／三峽警分局
2021年9月胡男不滿私家車被拖吊車拖走，找來小弟包圍、狠砸拖吊車，被警壓制提報治平對象。圖／三峽警分局

明仁會 綽號

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