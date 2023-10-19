影／只因欠4萬修車費遭痛毆 新北男開iRent到台中轟2槍殺人

新北市何姓男子昨承租1輛iRent南下台中，尾隨胡姓友人及其游姓女友到汽車旅館，一見胡出面就衝撞、朝他連轟2槍擊中胡左膝、右腳踝，胡還忍痛開到新北亞東醫院就醫；警方查出，全案因何曾借用胡的車撞壞，積欠4萬元修理費又遭胡痛毆，懷恨在心才作案，依殺人未遂等罪嫌送辦。

台中第4分局調查，胡男（22歲）18日凌晨從新北開車載游姓女友南下台中吃燒烤，隨後入住市政南一路、河南路的汽車旅館，2人遊玩期間游女在IG限動發文，透露自己和男友行蹤。

何男（23歲）見狀臨時起意，從新北租了1輛車南下台中，清晨6點多就一直在汽旅附近埋伏，直到下午2點多見胡、游退房開車離去，隨即踩油門衝撞製造假車禍，再下車以2步不到的距離，直接朝胡駕駛座連轟2槍。

子彈貫穿胡駕駛座車門鈑金，擊中他左膝、右腳踝，但何疑似怕遭追殺又對台中不熟習，當下沒有到附近醫院救治，反而一路加速北上，忍痛開了2個多小時實在受不了，才聯絡朋友並在新竹關西休息站停靠後，再由友人代駕開到新北板橋亞東醫院救治。

警方昨下午曾接到游女報案，但後來聯絡不上對方，傍晚5點多再接獲新北轉報指出胡男已經在醫院，而何男開槍後也跟著北上，昨下午4點自行攜帶作案用的仿金牛座手槍向新店分局警方投案。

台中第4分局北上帶人、初步詢問，發現全案起因於何男、胡男均為認識朋友，彼此都在新北市新莊一帶活動，因何先前向胡借用1輛小客車卻不慎撞壞，修理費10萬元也僅支付6萬元，後來經對方催討數次都沒下文。

胡為此還曾誘騙何出面，當街在路邊痛毆他一頓洩憤，還撂話揚言說「要打到你死！」何男因此懷恨在心，昨一看到2人的IG發文就臨時起意持槍到台中作案。