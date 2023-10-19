看倉庫爆鬥毆釀1死 檢聲押2人

水上鄉命案1死1重傷，警方初步查出租倉庫堆置環保廢棄物糾紛。警方命案現場鑑識調查。記者呂慧瑜／攝影 從事土地開發白姓男子等四人前晚赴嘉義縣由房仲呂姓男子帶看倉庫，與呂及其父親爆衝突，呂涉持摺疊刀刺死與白同行黃姓男子。雙方稱因態度問題起衝突，但倉庫堆放廢棄物被環保單位鎖定，警方追查是否與命案有關，分依殺人、傷害罪移送三人，檢方聲押呂及高姓男子，另二人住院由警方戒護。

這間倉庫原經營車底噴漆，被承租堆放廢棄物，嘉縣環保局、保安警察第七總隊正在蒐證，屋主委託房仲卅一歲呂姓男子出售。

檢警調查，廿四歲白姓男子從事土地開發，前天從新北市帶廿二歲黃姓、廿五歲高姓男子及一名十六歲少年到嘉縣水上鄉，晚間六點多與呂及其五十八歲父親在倉庫碰面，雙方衝突，呂持摺疊刀刺傷黃的背部，白也被刺傷，白等人趕緊駕車離開。

呂姓父子持棍棒砸車，白猛踩油門衝撞造成呂父腳骨折，呂開車載父親就醫；白駕車離開後不堪傷勢，且發現黃失去生命跡象，打電話報案，黃經送醫不治。

警方帶回雙方，白稱致電約呂看物件，對方口氣不好；呂稱，白一見面就說「約看倉庫講電話態度差的是不是你」，他回應是，白毆打他頭、臉，父親到車內拿高爾夫球桿及鋁棒。

警方尋獲呂就醫途中棄置凶刀，依殺人罪移送呂，依傷害罪移送高及少年，白及呂父住院。