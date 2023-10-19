楊梅3死命案 情財糾葛 夫妻身中54刀 凶嫌墜樓

桃園楊梅洪姓貨運司機與黃姓越南妻子，前天遭鄭姓兇嫌遭持刀殺害，後鄭嫌疑畏罪跳樓身亡，昨遺體相驗，鄭嫌兒子（右）表示，不清楚。記者翁唯真／攝影 桃園市鄭姓男子前天涉進入洪姓男子及其越南籍黃姓妻子住家，持菜刀殺害夫婦後墜樓死亡。警方查出，鄭曾與黃交往，黃獲法院核發家暴保護令，雙方疑有債務糾紛，研判埋下殺機，鄭行凶後畏罪跳樓。

警方調查，四十八歲鄭姓男子無業，前天上午開車至桃園楊梅區一處社區大樓，十點多持鑰匙進入貨運司機五十四歲洪男及其越南籍四十二歲黃姓妻子住家，持菜刀殺害洪，下午四點多黃返家也遭砍殺，鄭行凶後走樓梯到九樓頂跳下，被民眾發現倒臥血泊。

警方獲報到場，發現住七樓的洪、黃被砍多刀死亡，血跡從樓梯間延伸至頂樓。檢方相驗遺體，洪身中廿八刀，致命傷在胸腔，黃女廿六刀，致命傷在頸部，檢方下周一解剖確認死因。

據調查，黃嫁來台灣廿多年，與洪育有七歲兒子，夫婦曾離婚，期間黃與鄭交往，接受資助，兩人曾衝突，黃獲法院核發家庭暴力暫時保護令，後來與洪復婚，與鄭仍有往來，鄭持有夫婦住家鑰匙，洪也知妻子與鄭關係；近期鄭疑欠債，希望黃還錢被拒，致電黃的姊姊要求黃還錢，否則要對黃不利。

夫婦兒子就讀國小一年級，案發時在校上課，未目睹慘狀，已從家人口中得知父母死亡消息。家屬昨至中壢殯儀館指認痛哭，黃的妹妹說，姊姊嫁來多年，她不清楚與鄭的關係，之前都沒聽說；表姊說，黃個性溫和，不解為何發生憾事。鄭的兒子說，與父親沒什麼聯絡，不清楚交友及欠債狀況。

桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷說，評估男童與阿姨依附關係尚佳，先交由阿姨照顧，安排諮商協助創傷復原。

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