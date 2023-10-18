男挨轟2槍忍痛到新北就醫 因女友IG洩行蹤「遭情敵一路尾隨」

新北胡姓男子載游姓女友到台中住汽車旅館，但女友因在IG的PO文上洩漏行蹤，而被何姓友人鎖定一路尾隨，今下午胡退房隨即遭何連轟2槍擊中左膝、右腳掌，胡卻忍痛負傷一路逃往新北亞東醫院治療，何則自行向新店警方投案，台中警方已帶回何釐清動機，朝殺人未遂、槍砲罪嫌偵辦。

台中第4分局調查，胡男（22歲）今凌晨從新北開車載游姓女友南下台中，入住市政南一路、河南路附近的汽車旅館，期間因游女在IG限動PO文，將自己和男友行蹤揭露。

何男（23歲）看到就跟著南下埋伏，今下午2點多見胡退房離去，就加速從後追撞製造假車禍，隨後就下車近距離朝何坐車連開2槍，子彈貫穿鈑金擊中何的左膝、右腳掌，但何疑似怕遭追殺，沒有到附近醫院救治，反而一路加速北上，忍痛開了2個多小時到新北板橋亞東醫院治療。

胡、游開車途中，游女也打電話向台中第4分局黎明派出所報案，表示一出汽旅就遭車撞、槍擊，警方後來一再持續聯絡被害人，但對方手機都沒接，直到下午5點多才接獲轉報稱胡已經在亞東醫院治療中。

而何男作案後也離開台中，今下午4點20分攜帶作案用的改造手槍，自行向新店警方投案；台中警方北上了解案情，雙方則表示彼此認識，警方也不排除何、胡各自有黑幫背景，但詳細作案動機是感情、金錢或尚有其他隱情，仍須進一步釐清。

由於何男雙腳遭槍擊目前仍和游女陪同住院中，警方也有一組人馬留守醫院，另一組人則將何男帶回詢問，全案朝殺人未遂、槍砲罪嫌偵辦。