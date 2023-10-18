選舉恩怨？苗栗前縣議員黃月娥房舍、怪手遭「槍擊」 布滿圓形彈孔

苗栗前縣議員黃月娥在泰安鄉新建房舍的玻璃及停在戶外的挖土機車窗今天疑似遭到「槍擊」，下午發現後報警處理，黃月娥懷疑此事與選舉恩怨有關，將現場照片PO上臉書；大湖警方下午前往採證，尋獲數顆小鋼珠，但未發現彈殼、火藥等跡證，不排除是彈弓、空氣槍或是BB槍造成，將循線進一步調查。

黃月娥說，去年選舉她爭取連任議員，但選前新蓋的房子就疑似遭人以獵槍射擊一扇玻璃，當時也曾報案，後來選舉輸了，她也未再過問鄉內選舉事務或介入糾紛，沒想到今天又發生「槍擊」事件，實在氣不過，因此將此事PO上臉書。

黃月娥表示，她新蓋的房子在泰安鄉錦水村龍山部落入口附近，施工已3年，但未裝潢完成，也一直沒去住，因周邊雜草叢生，因此月初請她女婿去除草，挖土機並停放現場，今天下午1點多發現遭人疑似用部落原住民的獵槍射擊，除了挖土機，房子另一扇玻璃也有新彈孔。

黃月娥PO出的現場照片，挖土機車窗上有許多圓形彈孔，令人怵目驚心。

大湖警分局偵查隊派員到現場採證，但未採集到火藥殘跡或彈殼，僅尋獲類似BB彈大小的數顆小鋼珠，由於挖土機車窗玻璃較薄且非安全或強化玻璃，研判空氣槍、電動槍、彈弓或BB槍都可能造成類似破壞，目前不排除作案者使用是那一種器械種類，將循線針對可疑人士調查。

苗栗前縣議員黃月娥在泰安鄉新建房舍的玻璃及停在戶外的挖土機車窗今天發現疑似遭到「槍擊」，布滿彈孔。圖／取自黃月娥臉書