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中彈原因曝光！帶女友台中開房「遭情敵連轟2槍」 男忍痛回新北就醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北胡姓男子今下午開車載女友從市區1間汽車旅館離開，卻疑似遭何姓情敵尾隨並朝他連轟2槍，子彈貫穿車輛鈑金擊中胡左膝、右腳掌，但胡擔心遭追殺竟加速一路北上，忍痛開了2個多小時到新北亞東醫院救治經轉報才曝光，台中警方目前北上了解中，開槍的何則已向新店警方投案。

台中第4分局表示，今天下午2點30分黎明派出所接獲游姓女子報案，表示和胡姓男友從北部開車南下台中，行經市政南一路靠近近河南路，遭何姓男子從後方追撞停駛，何男隨即朝車內連開2槍後駕車離去，造成胡男左膝、右腳踝遭受槍傷，胡男則載她回北部就醫。

警方說，初步了解胡、何長期都居住新北地區，彼此互有認識，何男今天趁著胡男和女友從汽車旅館退房時，一路開車尾隨，並行經案發地點製造車禍。

何下車朝胡男車輛開槍就離去，警方獲報成立專案小組掌握身分及追查，何男則在今天下午4點20分，攜帶做案槍枝、子彈到新店分局投案。

警方表示，專案人員已經北上押解何男，由於本案因被害人未在台中就醫，而卻直返北部，認為顯見尚有隱情，將待犯嫌押返台中後，進一步釐清案情及背後動機，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦中。

台中第四分局。記者曾健祐／攝影
台中第四分局。記者曾健祐／攝影

新北 女友 汽車旅館 槍擊

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