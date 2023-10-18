突遭汽車攔下開槍…男台中中彈後急衝亞東醫院 槍手攜槍新店投案

新北市板橋區亞東醫院今天下午5時許，突然有1名22歲胡姓男子衝進急診室，表示在台中市西屯區市政南一路開車時突然遭到槍擊右腳掌中彈，胡男忍痛開車3個多小時來到板橋亞東醫院就醫。院方立即通報警方到場，轄區板橋警方獲報後目前已到亞東醫院釐清案情，並通報事發地台中第四警分局北上處理。據了解，涉案槍手何男今天也主動攜槍向新店警分局投案，全案現由台中警方接手進行後續追查，進一步釐清相關案情。

據了解，被開槍的是1名胡姓男子（22歲），今天下午2時許，開車行經在台中市西屯區市政南一路一間汽車旅館前，突遭一輛不明汽車攔下，突然對胡男開槍，造成其左膝蓋及右腳底中槍受傷，胡男受傷後立即開車往北部逃離，開至關西休息站時，因傷痛無法忍耐，就將車子停放關西休息站，通知友人開車送到新北市板橋區亞東醫院急診室就醫，醫院立即通報轄區板橋警方。

而涉嫌開槍的23歲何姓男子今天下午近5時也自行開車至新北市新店警分局碧潭派出所投案，並交出涉案改造手槍一把及10多顆子彈，目前已由槍擊案事發地點的台中警分局第四分局接手偵辦，槍擊案事發原因還待警方將槍手及傷者帶回台中釐清。

據悉，受傷的胡姓男子平日都在新北市三峽地區活動，而涉嫌開槍的何姓男子則多在新北市新店區出入，雙方會何起糾紛進而開槍，將由台中警方循線調查釐清。