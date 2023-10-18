越籍漁工船上殺死同僚被雄檢起訴 凶手揭印籍死者清寒家境

高雄籍延繩釣漁船「豐國616號」在印度洋作業途中發生喋血，越南籍陳姓船員持魚刀殺死印尼籍船員Junedy，案發後陳男被反鎖在船上儲藏室，今年6月14日「豐國616號」抵台，陳男被檢方聲押獲准，今雄檢偵結起訴陳男。

遇害的印尼籍船員Junedy家境清寒，與妻子在他國打拼養育3幼子，因出海遇害，幼子不僅失去慈愛父親，家庭經濟還陷入困境，雄檢承辦檢察官了解Junedy家境後，請刑事局駐外聯絡官協助，找到Junedy的妻子完成犯罪被害人補償申請書，後續將依法協助家屬獲得完整補償。

「豐國616號」3月間自高雄旗津出海，4月28日下午4時30分，在距離南非開普敦東南方約674海里處作業時，陳姓漁工與印尼籍Junedy漁工發生口角，船長接獲其他船員通知趕往制止，陳卻當著眾人面持漁刀連砍Junedy的臉部和頭部7刀，造成對方流血過多死亡。

案發後陳男躲進儲藏室，「豐國616號」船長隨即關閉儲藏室艙門，將他反鎖儲藏室，並立即通報船公司。4月29日漁業署轉報法務部，高雄地檢署立即指派重大刑案專組主任檢察官陳彥竹、檢察官李侑姿指揮偵辦，指揮刑事局國際科及高雄市警鼓山分局、海巡署第五海巡隊組成專案小組查辦。

事後「豐國616號」便航往最近的模里西斯，但模里西斯以案發地在公海，僅同意漁船停靠港口補給，拒絕進行後續刑事偵辦，船東才指示船長把漁船開回台灣。

途中船長試圖與陳男談判，要求他交出漁刀遭拒，還遭陳涉嫌持刀劃傷，因儲藏室存有食物，陳在裡面有吃有喝，並未因反鎖而失去補給。

漁船航行1個多月，6月14日返抵高雄港第五海巡隊基地，專案小組立即上船攻堅，喝令陳出來，他一開門馬上就被員警拖出。

檢方登船指揮採證，並由法醫相驗Junedy屍體，訊問船長及多名船員，釐清犯罪事實，立即開拘票拘捕陳，認為陳涉殺人罪嫌犯嫌重大，並有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。檢方歷經4個月偵查，今偵結依殺人罪將陳男起訴，依國民法官法，此案將由國民法官審理。