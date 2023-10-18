嘉義倉庫鬥毆命案 20日將解剖釐清死因

偵辦嘉義縣水上鄉租賃倉庫糾紛一死一重傷案，白姓男子4人疑為新北幫派份子，昨南下洽談倉庫租賃事宜，與呂姓房仲父子互看不順眼，雙方持棍棒刀械互毆，與白男同行的22歲黃男喪命。警方擔心可能另有一波衝突，已加強警戒。

據了解，白男等人平時都在新店安康區活動，因倉庫地主有意將倉庫租售，一行4人南下看倉庫。呂男父子2人在倉庫與對方碰面，洽談過程疑一言不合，爆發口角，白男一方仗勢人多，動手毆打呂姓父子。

呂姓男子被打後，從車上拿出棍棒反擊，還將白男的車窗打破。與白男同行的黃姓男子則突然拿出折疊刀，卻反被呂男奪刀揮擊，黃男血流不止，白男一方見場面失控開車離開，直到駛至嘉義縣市交界才叫救護車，將黃男、白男送醫急救，黃男宣告不治，白男仍在院觀察。

警方表示，目前白姓男子傷重仍在醫院，呂姓房仲父親腳骨折也在醫院，都還沒做筆錄；另，與白男同行的2人、呂姓房仲都已被帶回分局，詳細情況仍待筆錄調查釐清。檢方表示，今早相驗發現死者身上確有3處銳器傷，預計周五解剖，以確認死因。

嘉義地檢署表示，是否涉及環保還要了解，檢警是因傷害、死亡案進行調查，目前只知看房過程發生口角、衝突、傷害致有人傷亡。環警則擔心，命案是突如其來節外生枝，偵辦中的環保犯罪案件恐因命案破功。