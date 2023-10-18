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約砲吸安助興遇釣魚 他幫員警「代購」毒品獲判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中曾姓男子上網約砲被喬裝成網友的警員鎖定，他為性交助興答應幫對方買毒，赴約遭逮被依販毒罪嫌起訴，曾辯稱他目的要約砲，僅是「代購毒品沒獲利；法院認定曾受警員之託，應僅論幫助施用，但警方是為查緝非真正要施用而未遂，因此曾幫助犯也不成立，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，曾男今年3月15日透過交友軟體和喬裝買家的警員約見面，曾先問對方是否「自有」，警員表示只有一點，曾隨後稱不夠可以幫他買安非它命每公克4000元，經雙方同意後2人就約在大里區汽車旅館見面，經警方表明身分當場查獲，認為曾涉犯販賣第二級毒品未遂罪嫌。

台中地院審理時，曾男堅決否認販毒，辯稱他只是幫忙對方拿這個東西，沒有要販賣的意思，自己只是代購，但是沒有真的賺錢，他是幫助施用毒品，不是販賣也不是幫上手販毒，只是在交友網站和警員聯繫，主要目的是在約砲。

法院勘驗2人對話，發現警員先問「找約嗎」，曾詢問「你1/0？」，警員則回說「0」，後來曾又問「你自有？」警員回「對，有剩一點」，雙方隨後又討論赴汽車旅館、索討照片，曾還稱讚「你的也很粗」、「打屌弟弟很優」等，法院認為曾確實是為約砲。

另曾還問「你東西怎麼辦」，經警員反問「你有辦法分嗎」、「怎麼算」，曾就說「還是你要拿一個，我可以順便問」，2人持續就毒品價、量討論，法院也認為，曾提及可以順便問、順路去拿，還說可幫殺價，警員主動提及拿2個會便宜嗎等。

法院也認為，曾是為性交吸毒助興才幫代購，應僅有單純便利、助益施用之意，難認其有販賣犯意及營利意圖。

法院指出，全案是俗稱「釣魚」或「誘捕偵查」情形，曾固有「收取代價」及「向毒販取得毒品後交付買受人」行為，但他顯是受警員之託前往購買，應僅有單純便利、助益施用之意，且無證據顯示有獲取價差利益。

法院說，曾替警員代購行為，應僅論幫助施用第二級毒品，但警方是出於查緝目的，因此曾行為尚屬未遂，且施用毒品不處罰未遂犯，基於幫助犯之處罰採限制從屬形式理論，必以正犯有犯罪行為時，幫助犯才能成立，因此曾也無成立幫助施用毒品未遂之餘地，判他無罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

毒品 代購 販毒 吸毒

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